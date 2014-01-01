Lagerhalle mit Büroräumen vor den Toren der Hansestadt

Auf dem gepflegten 2512 m² Gewerbegrundstück wurde im Jahr 1970 ein Gewerbeobjekt mit Lager-/Service-/Werkstatt- sowie Büro- und Aufenthaltsflächen mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 2756,59 m² errichtet und nach WEG geteilt. Das Objekt befindet sich in einem gepflegten Zustand und bietet einem zukünftigen Käufer einen interessanten Standort für eine Firmenzentrale. Die zum Verkauf anstehenden Flächen gestalten sich wie folgt: Die Lager-/Service-/Werkstattflächen erstrecken sich über ca. 383 m², dazu kommen weitere ca. 87 m² Büro-/Aufenthaltsflächen. Das Erdgeschoss kann über das ebenerdige Rolltor betreten werden und bietet direkten Zugang zur Lager-/Service-/Werkstattfläche, auf dieser Ebene sind zudem noch zwei Büroräume und ein WC zu finden. Im Obergeschoss befinden sich ein lichtdurchfluteter Aufenthaltsraum mit Küche und Zugang zu einem weiteren Badezimmer mit zwei Duschen. Ein Holzpodest bietet weitere Lager-/Service-/Werkstattfläche im OG. Vor dem Gebäude sind diverse Pkw-Stellplätze vorhanden. Bei weitergehendem Interesse stellen wir Ihnen gerne weitere detaillierte Unterlagen zur Verfügung, also vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin. Anschauen lohnt sich!

Ausstattung

Extras:

- ca. 383 m² Lager-/Service-/Werkstattflächen

- ca. 87 m² Büro-/Aufenthaltsflächen

- div. Stellplätze vor der Halle

- großes ebenerdig elektrisches Rolltor

- separates WC in der Halle

- Einbauküche im OG ca. 2018

- Duschbad & WC im OG ca. 2018

- Umbau & Einbauten 2008

- Aufteilung 2017

- Gasheizung 2018

Lagebeschreibung

Die angebotene Lagerhalle befindet im beliebten Ort Kisdorf, im Kreis Segeberg. Kisdorf liegt verkehrsgünstig in der Nähe von den Städten Norderstedt, Kaltenkirchen und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und zählt zu den nachgefragten Standorten für Gewerbe- und Logistiknutzungen in der Metropolregion Hamburg. Dieses Objekt befindet sich in einem kleinen Gewerbegebiet, in der Umgebung sind weitere kleine und auch mittelständische Unternehmen, Dienstleister, Handwerksbetriebe angesiedelt. Kisdorf ist hervorragend an das überregionale Verkehrsnetz angeschlossen. Die A7 ist über die Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen in wenigen Minuten erreichbar und ermöglicht eine schnelle Verbindung in Richtung Hamburg, Kiel und Flensburg. In dieser tollen Lage können Sie alle erdenklichen Wünsche für diese Lagerhalle verwirklichen egal ob Privat- oder als Gewerbefläche.

Sonstiges

