Sie Sind auf der Suche nach einer eigenen Praxis? Sie suchen Flächen für Ihr Büro oder freiberufliche Tätigkeit? Sie wünschen sich einen Standort in zentraler Lage?

Sie suchen einen wachsenden Ort, der Ihre berufliche Zukunft mitgestaltet?

Sie möchten sich den Traum von eigenen Räumlichkeiten für medizinische, therapeutische oder andere Dienstleistungen erfüllen?

Dann haben wir genau das Richtige für Sie!



Willkommen in Trappenkamp – der ideale Standort für Ihre neue Praxis oder Ihr Gewerbe!

Diese gepflegte, helle und gut geschnittene Immobilie bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ihre beruflichen Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Mit ihrer zentralen Lage in Trappenkamp, einer Gemeinde, die sowohl durch ihre Nähe zu umliegenden Städten als auch durch ihr eigenes wachsendes Potenzial besticht, ist diese Praxis die perfekte Wahl für Ihre nächsten Schritte.



Ob für medizinische, therapeutische oder andere gewerbliche Dienstleistungen, hier finden Sie den Raum, den Sie benötigen, um Ihre Vision zu realisieren. Das Objekt lässt viel Spielraum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, sodass Sie Ihre Praxis oder Büro genau nach Ihren Wünschen und Erfordernissen gestalten können.



Ergreifen Sie die Chance, Teil dieser aufstrebenden Gemeinde zu werden und gestalten Sie diesen faszinierenden Raum ganz nach Ihrem Geschmack. Ihr zukünftiger Erfolg beginnt hier – in einer eigenen Immobilie und mit Ihrer Unternehmung, die nur darauf wartet, von Ihnen neu belebt zu werden!



Und wenn Sie die Zukunft planen, dann können Sie auf diesem Grundstück auch noch wachsen.

Das Baugrundstück bietet Ihnen Potential für einen Anbau bzw. eine Erweiterung.





Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gern senden wir Ihnen weitere Unterlagen zu, besprechen Ihre Vorstellungen und vereinbaren einen Besichtigungstermin vor Ort.

Lagebeschreibung

Die angebotene Praxis befindet sich im Herzen von Trappenkamp, einer aufstrebenden Gemeinde in Schleswig-Holstein. Die Lage zeichnet sich durch ihre exzellente Erreichbarkeit und die Nähe zu wichtigen städtischen Infrastrukturen aus. Trappenkamp bietet eine ideale Mischung aus ruhiger Umgebung und städtischer Anbindung, die sowohl Patienten als auch Mitarbeitern zugutekommt. In der direkten Umgebung finden Sie eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Angeboten und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus ist die Gemeinde verkehrstechnisch optimal erschlossen, sodass Ihre Praxis für Kunden aus der gesamten Region leicht zu erreichen ist. Die Nähe zu grünen Erholungsflächen bietet zudem entspannte Rückzugsmöglichkeiten für Pausen und sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung. Diese Standortvorteile machen die Praxis zu einem überaus attraktiven Arbeits- und Geschäftsort.

Sonstiges

Um die Privatsphäre des Verkäufers zu wahren, veröffentlichen wir keine Grundrisse, den Lageplan sowie die genaue Anschrift. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Gern senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé nebst den erwähnten Angaben zu. Nennen Sie uns die Bearbeitung Ihrer Anfrage bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre Postanschrift und Telefonnummer. Gern zeigen wir Ihnen die Immobilie auch bei einer persönlichen Besichtigung. Eine Besichtigung der Immobilie ist nur mit uns als beauftragtes Maklerunternehmen möglich.

