Büro/Praxis in Top Lage am Grünen Markt - ca.136 m²

In absolut zentraler Lage von Kaltenkirchen, direkt am Grünen Markt, entsteht eine attraktive Neubau-Gewerbefläche im Erdgeschoss mit einer Gesamtfläche von ca. 136m². Die Einheit überzeugt durch ihre repräsentative Lage, moderne Architektur und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.



Die großzügige Fläche im Erdgeschoss bietet optimale Voraussetzungen für Büro- oder Praxisnutzungen. Große Fensterfronten sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre sowie eine hervorragende Sichtbarkeit und Präsenz im direkten Umfeld des belebten grünen Marktes.



Dank der zentralsten Lage in Kaltenkirchen profitieren zukünftige Mieter von einer hohen Passantenfrequenz, einer ausgezeichneten Infrastruktur sowie einer sehr guten Erreichbarkeit. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomiebetriebe und Dienstleister befinden sich in unmittelbarer Umgebung und sorgen für ein lebendiges Umfeld.



Die Neubaufläche wird nach modernen Standards errichtet und bietet damit eine hochwertige, energieeffiziente und flexibel gestaltbare Gewerbeeinheit, die sich ideal an die individuellen Bedürfnisse des zukünftigen Nutzers anpassen lässt.



Der Mietvertragsbeginn ist zum 01.01.2027 bzw. 01.02.2027 vorgesehen. Auf die vereinbarte Warmmiete fällt die jeweils gesetzlich geltende Mehrwertsteuer an.

Lagebeschreibung

Die Umgebung ist geprägt von einer gewachsenen innerstädtischen Struktur mit einer Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungsbetrieben, Gastronomie sowie Wohnbebauung.



Durch die zentrale Position innerhalb der Stadt ist der Standort sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter gut erreichbar. In der näheren Umgebung befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, Restaurants sowie weitere Dienstleistungsangebote, die für ein lebendiges Umfeld sorgen.



Auch die Verkehrsanbindung ist vorteilhaft: Der Bahnhof Kaltenkirchen sowie mehrere Busverbindungen sind in kurzer Zeit erreichbar und bieten eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Zudem besteht über die nahegelegene Autobahn A7 eine schnelle Verbindung in Richtung Hamburg und Kiel.



Die Kombination aus zentraler Lage, guter Infrastruktur und urbanem Umfeld macht diesen Standort besonders attraktiv für Büro-, Praxis- oder Dienstleistungsnutzungen.

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