Attraktive Kapitalanlage in Bornhöved – Modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Faktor 13

Sie sind auf der Suche nach einer renditestarken Wohn- und Gewerbeimmobilie mit zusätzlichem Entwicklungspotenzial?

Eine gute Vermietbarkeit, stabile Rahmenbedingungen sowie eine solide Infrastruktur sind für Ihre Investmententscheidung entscheidend?

Dann bietet Ihnen dieses Objekt eine interessante Gelegenheit.



Entdecken Sie dieses vielseitige Wohn- und Geschäftshaus in Bornhöved, das sich durch eine flexible Nutzungsstruktur sowie attraktives Ertragspotenzial auszeichnet.



Auf einem ca. 1.087 m² großen Grundstück bietet die Immobilie rund 454 m² Wohnfläche sowie ca. 96 m² Nutzfläche. Ergänzend besteht die Möglichkeit, ein weiteres Baugrundstück im rückwärtigen Bereich separat zu erwerben (nicht im Kaufpreis enthalten), wodurch sich zusätzliche Entwicklungsperspektiven ergeben.



Die Immobilie wird derzeit leerstehend übergeben und bietet somit die Möglichkeit zur Neuvermietung und individuellen Mietpreisgestaltung. Die kalkulierte Jahresnettokaltmiete (Soll) beträgt ca. 54.000 €, woraus sich ein Faktor von ca. 13 ergibt.



Das im Jahr 1910 errichtete Gebäude wurde fortlaufend modernisiert und befindet sich in einem gepflegten Gesamtzustand. Der Dachgeschossausbau im Jahr 2011 hat zusätzliche vermietbare Wohnfläche geschaffen. Die Beheizung erfolgt über zwei Gasthermen aus den Jahren 2011 und 2019.



Die Gewerbeflächen im Erdgeschoss umfassen drei separat zugängliche Einheiten und ermöglichen eine flexible Vermietung an unterschiedliche Nutzer. Ergänzende Büro-, Werkstatt- und Nebenflächen bieten zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten und erweitern das Vermietungspotenzial.



Im 1. Obergeschoss befindet sich eine großzügige Wohneinheit mit ca. 184 m² Wohnfläche und funktionalem Grundriss. Ein zusätzlicher, separat zugänglicher Bereich eignet sich ideal für möblierte Vermietung oder als Ferieneinheit.



Das Dachgeschoss umfasst eine modern ausgebaute Wohneinheit mit ca. 97 m² sowie einen weiteren separaten Gästebereich. Diese Struktur ermöglicht unterschiedliche Vermietungsstrategien und zusätzliche Einnahmequellen.



Der Außenbereich mit Garagen, Stellplätzen und großzügigen Freiflächen erhöht die Attraktivität für zukünftige Mieter und unterstützt eine nachhaltige Vermietbarkeit.



Insgesamt handelt es sich um eine Bestandsimmobilie mit klarem Vermietungs- und Wertsteigerungspotenzial. Die Leerstandssituation bietet Investoren die Möglichkeit, das Objekt strategisch neu auszurichten und die Erträge aktiv zu optimieren.

Lagebeschreibung

Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in Bornhöved, einer etablierten Gemeinde im Herzen Schleswig-Holsteins mit stabiler Nachfrage nach Wohnraum. Die Lage überzeugt durch eine ausgewogene Kombination aus ruhigem, naturnahem Umfeld und gleichzeitig guter regionaler Anbindung – ein Faktor, der sowohl für Mieter als auch für Gewerbetreibende attraktiv ist.



Die Infrastruktur vor Ort ist solide ausgebaut: Einkaufsmöglichkeiten sowie Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind innerhalb der Gemeinde bequem erreichbar und sichern eine hohe Alltagstauglichkeit. Dies trägt nachhaltig zur Vermietbarkeit der Einheiten bei.



Für Familien stellt der Standort einen zusätzlichen Pluspunkt dar. Ein Kindergarten sowie eine Realschule befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind in weniger als einem Kilometer erreichbar. Ein Gymnasium liegt im Umkreis von ca. 5 Kilometern. Diese Bildungsangebote stärken die Attraktivität des Standorts für langfristige Mietverhältnisse.



Die verkehrliche Anbindung ist als gut zu bewerten. Die nahegelegene Autobahnanbindung (ca. 5 km) ermöglicht eine zügige Erreichbarkeit der umliegenden Wirtschaftszentren sowie eine gute regionale Vernetzung. Gleichzeitig bleibt der ruhige Charakter der Lage erhalten.



Insgesamt bietet der Standort verlässliche Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Vermietung und stellt damit eine solide Grundlage für ein langfristig orientiertes Investment dar.

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