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Kaltenkirchen

Attraktive Neubaufläche für Gastronomie – ca. 75 m² oder ca. 92m²

Außenansicht 2
Außenansicht 3
Außenansicht 4
Grundriss

Objektdaten

  • ImmoID: L1952
  • Ort: Kaltenkirchen
  • Baujahr: 2026
  • Gesamtfläche: 75 m²
  • Verfügbar ab: 01.01.2027

Anbieter

Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Ansprechpartner

Team Kaltenkirchen Team Kaltenkirchen
Tel.: 00494191936925
E-Mail schreiben

In einem modernen Neubau im Zentrum von Kaltenkirchen, am Grünen Markt, entsteht eine kompakte und vielseitig nutzbare Gastronomiefläche mit ca. 75 m², ggf. kann die Fläche um ca. 18m² vergrößert werden (im Grundriss Rosa umrandet). Die Fläche befindet sich im Erdgeschoss und bietet optimale Voraussetzungen für ein einladendes und modernes Gastronomieangebot.

Der offen gestaltete Grundriss ermöglicht eine effiziente Nutzung der Fläche und bietet Platz für einen gemütlichen Gastraum sowie eine funktionale Theken- und Zubereitungszone. Große Fensterflächen sorgen für viel Tageslicht und schaffen eine helle, freundliche Atmosphäre, die Gäste zum Verweilen einlädt.

Ein moderner, hochwertiger Fußboden in eleganter Holzoptik verleiht dem Gastraum eine warme und zeitgemäße Ausstrahlung und schafft eine angenehme Atmosphäre für Gäste und Betreiber.

Stellplätze befinden sich ausreichen in unmittelbarer Umgebung. Zusätzlich befindet sich ein öffentliches Parkhaus mit kostenfreien Parkmöglichkeiten nur etwa drei Gehminuten entfernt, was eine komfortable Erreichbarkeit für Gäste und Mitarbeiter gewährleistet.

Diese Fläche bietet eine attraktive Gelegenheit für Gastronomen, die ein modernes Konzept in einem neuen und ansprechenden Umfeld realisieren möchten.

Lagebeschreibung

Die Gastronomiefläche befindet sich in zentraler Lage von Kaltenkirchen direkt am Grünen Markt. Die Umgebung ist geprägt von einer lebendigen Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie sowie Wohn- und Büroflächen, wodurch sich ein attraktives und gut frequentiertes Umfeld ergibt.

Der Grüne Markt ist ein bekannter Standort innerhalb der Stadt und wird regelmäßig von Besuchern, Anwohnern sowie Beschäftigten aus der Umgebung besucht. Dadurch bietet sich für gastronomische Konzepte eine gute Sichtbarkeit und ein interessantes Kundenpotenzial im direkten Umfeld.

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