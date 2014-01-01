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Ellerau

* 5% Rendite in TOP-Lage *

Hauptbild
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Eingangsbereich mit Flur
Einbauküche
Essbereich ehemaliges Kinderzimmer
Wohnzimmer mit Zugang zur Sonnenloggia
4 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L1978
  • Ort: Ellerau
  • Baujahr: 1971
  • Zimmer: 4 Zimmer
  • Wohnfläche: 90 m²
  • Kaufpreis: 239.000,00 €
  • Energiepass: VERBRAUCH
  • Energieklasse: D

Anbieter

Trepte Immobilien GmbH

Ansprechpartner

Thomas Bensow - Zentrale Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 / 92007
E-Mail schreiben
https://www.trepte-immobilien.de

Diese großzügige, ursprüngliche 4-Zimmer-Eigentumswohnung zählt zu den begehrtesten und seltensten Wohnangeboten in Ellerau. Sie befindet sich in der Endetage (3. Obergeschoss) einer kleinen, gepflegten Wohnanlage und überzeugt durch ihre ruhige Lage sowie ein angenehmes Wohnambiente. Das helle Wohnzimmer bildet das Herzstück der Wohnung. Der großzügige Essbereich, der aus einem ehemaligen Kinderzimmer entstanden ist, schafft eine offene Wohnatmosphäre und bietet viel Platz für gemeinsame Abende mit Familie und Freunden. Von hier aus gelangen Sie direkt auf die Sonnenloggia. Ein Rückbau des Essbereichs in ein weiteres Kinderzimmer ist mit überschaubarem Aufwand möglich. Beim Betreten der Wohnung empfängt Sie eine großzügige Diele, von der aus alle wichtigen Räume erreichbar sind. Dazu gehören das gepflegte Vollbad, die helle Küche mit Platz für einen Küchentisch sowie das geräumige Schlafzimmer mit ausreichend Stellfläche für Kleiderschränke und ein Doppelbett. Über einen separaten Flur erreichen Sie zudem ein weiteres Zimmer sowie das aktuell als Arbeitszimmer genutzte Zimmer, das sich auch als Kinder oder Gästezimmer eignet. Die Wohnung bietet viel Platz, Licht und Wohnqualität und eignet sich ideal als neuer Lebensmittelpunkt. Eine Besichtigung lohnt sich. Vereinbaren Sie gerne einen Termin und überzeugen Sie sich selbst. Bitte beachten Sie, dass Sie hier eine großzügige 4-Zimmer-Eigentumswohnung mit ca. 90 m² Wohnfläche erwerben sowie einen Erbbaurechtsanteil am Gemeinschaftsgrundstück. Für den Erwerb dieser Immobilie müssen Sie über ein Eigenkapital von etwa 65.000 EUR verfügen. Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:
Mieteinnahmen p.a.: 12.000,- EUR
Rendite: 5.02%
Faktor: 19.92
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé

Extras:
- begehrte ENDetagenwohnung
- Wohnzimmer mit Echtholzparkett
- Rückbau zur 4-Zi.-ETW möglich
- großzügige Sonnenloggia
- große Sonnenmarkise
- Holzboden Loggia 2017 NEU
- Einbauküche 2014 NEU
- Kfz-Stellplatz inklusive
- eigener Kellerraum
- u.v.m.

Lagebeschreibung

Ellerau verbindet ruhiges Wohnen im Grünen mit der Nähe zur Metropole Hamburg. Die charmante Gemeinde im Kreis Segeberg überzeugt durch eine hohe Lebensqualität, eine gewachsene Nachbarschaft und eine gelungene Mischung aus Natur, Infrastruktur und urbaner Nähe. Die Lage bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung. Über die nahegelegene AKN-Bahnlinie bestehen regelmäßige Verbindungen Richtung Hamburg-Eidelstedt mit Anschluss an das Hamburger S-Bahn-Netz. Dadurch erreichen Pendler die Hamburger Innenstadt bequem und in kurzer Zeit. Auch über das Straßennetz sind Norderstedt, Quickborn, Kaltenkirchen und die Hansestadt Hamburg schnell erreichbar. Besonders für Familien ist die Wohnlage attraktiv. In Ellerau selbst befinden sich mehrere Kindertagesstätten sowie eine Grundschule. Weiterführende Schulen sind in den nahegelegenen Städten Quickborn, Norderstedt und Kaltenkirchen schnell erreichbar. Für den täglichen Bedarf stehen verschiedene Einkaufsmöglichkeiten im Ort zur Verfügung, darunter ein Supermarkt. Weitere Geschäfte, Discounter und Fachmärkte befinden sich in den umliegenden Städten und sind in wenigen Minuten erreichbar. Die grüne Umgebung mit Spazier- und Radwegen sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten tragen zusätzlich zur hohen Lebensqualität bei. Gleichzeitig ist das vielfältige kulturelle und wirtschaftliche Angebot der Hansestadt Hamburg schnell erreichbar. Damit verbindet diese Lage ruhiges, familienfreundliches Wohnen mit der Nähe zur pulsierenden Metropole.

Sonstiges

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