!! Toplage mit Gewinn !! Großzügiges Zwei-Familienhaus mit hohem Wertsteigerungspotential !!

Herzlich willkommen in Alveslohe ! In massiver Bauweise erstellt präsentiert sich diese von uns zu vermittelnde Immobilie in allen Belangen mehr als großzügig. Jeweils mit drei Zimmern, Küche und Bad ausgestattet bieten beide Wohneinheiten viel Raum und ein tolles Wohngefühl. Die Erdgeschosswohnung verfügt über ca. 116 m² Wohnfläche mit Terrasse, Garten, riesigem Vollkeller und Carport-Stellplatz während die Wohnung im Obergeschoss über ca. 87 m² Wohnfläche verfügt mit einer tollen Dachterrasse, Bodenabstellraum und einer Garage. Der charmant angelegte Garten bietet reichlich Platz für Sandkiste, Schaukel und Trampolin - hier kann ein wahres Kinderparadies entstehen. Weitere Stellplätze befinden sich auf der praktisch angelegten Hofeinfahrt. Ein tolles Objekt welches Perspektive und Sicherheit bietet !

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 18.960,- EUR

Rendite: 3.17%

Faktor: 31

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Pelletsheizung NEU 2025

- zuverlässige Mieteinnahmen

- Aufstockung und Ausbau OG 1995

- ruhige Anliegerstraße

- sonnige Süd-Terrasse

- Echtholzparkett im EG

- neuwertiges Vollbad

- moderne Einbauküche

- geräumiger Vollkeller

- gemütlicher Kamin

- Garage + Carport

Lagebeschreibung

Alveslohe ist eine Gemeinde in Schleswig-Holstein. Sie liegt im Kreis Segeberg, zwischen den Städten Quickborn, Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen in ca 35 km Entfernung nördlich von Hamburg. Die Nähe zur Autobahn A7 und die zentrale Lage im Kreis Segeberg macht Alveslohe zu einem attraktiven Wohnort für Bürgerinnen und Bürger, die z.B. in Hamburg arbeiten. Alveslohe ist eine sehr aktive Gemeinde. Mit über 25 Vereinen findet sich für die vielseitigsten Interessensgebiete eine Gruppe, der man sich anschließen kann. Sei es im Sportverein, bei der Feuerwehr, für die Jugend gibt es die OJA und für ältere den Seniorenkreis. Laufgruppen, Chor, uvm. ... Internationales Ansehen geniesst das dicht gelegene Golferparadies 'Gut Kaden', welches Sie mit herrschaftlichen Ambiente empfängt.

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 749.000,00 €



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