6,5% Rendite * Faktor 15 * 153m² * 5-Zimmer * inklusive Stellplatz & Riesenterrasse

Diese von uns zu vermittelnde Eigentumswohnung mit XXL-Terrasse befindet sich im 1.Obergeschoss eines kleinen Mehrfamilienhauses mit einer Gewerbeeinheit (Bäcker) im Erdgeschoss und 2 Wohneinheiten. Diese großzügige Eigentumswohnung verfügt mit ca. 153m² über mehr Wohnraum als manches Standardeinfamilienhaus, aber für einen Preis einer Eigentumswohnung. Somit ist es eine perfekte Einsteigerimmobilie für die junge Familie, die eine zentrale und urbane Lage zu schätzen weiß. Ab jetzt kann fast alles zu Fuß erledigt werden. Die familienfreundliche Aufteilung der Wohnung verfügt über über ein ca. 39m² großes Wohn-/Esszimmer mit Parkettboden, welches sich als familiärer Mittelpunkt geradezu anbietet und vier Schlafzimmer, die Sie als Kinder-/Arbeits-/und Gästezimmer nutzen können. Zudem gibt es natürlich noch einen Flur, eine Küche mit Platz für eine Essecke zum gemeinsamen Frühstücken, ein Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschinenpodest, sowie die XXL-Sonnenterrasse mit ca. 94m². Die Wohnung wirkt hell und freundlich, denn die hohen Fenster lassen viel Tageslicht herein. Die Fenster und Zugangstüren sind alle erneuert worden und sind auf aktuellem Stand. Alles in Allem ein optimaler, neuer Lebensmittelpunkt für die junge Familie. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich diese interessante Immobilie nicht entgehen!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit :

Mieteinnahmen p.a.: 14.400,- EUR

Rendite: 6.58%

Faktor: 15.21

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- VIEL Platz für die junge Familie

- großzügiges, urbanes Leben

- 5 Zimmer für die ganze Familie

- 94m² XXL Terrasse

- großzügiges 39m² Wohnzimmer

- Einbauküche 2012 NEU

- Heizung 2012 NEU

- begehrte zentrale Lage

- fast alles fußläufig erreichbar

- Stellplatz inklusive

- 2 Kellerräume inklusive

- u.v.m.

Lagebeschreibung

Familienfreundliches Wohnen in Hohenlockstedt: Urbanes Leben mit bester Anbindung und Freizeit­erlebnis Entdecken Sie ein Zuhause, das urbanes Lebensgefühl mit hoher Lebensqualität für Familien verbindet. In Hohenlockstedt profitieren Sie von einer lebendigen, zentralen Lage mit kurzen Wegen zu Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten sowie vielfältigen Freizeit und Dienstleistungsangeboten. Das schafft ideale Voraussetzungen für einen aktiven und gut organisierten Familienalltag. Die sehr gute Verkehrsanbindung ermöglicht es, umliegende Städte und regionale Zentren schnell zu erreichen, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Beruf, Schule und Freizeit lassen sich dadurch flexibel miteinander verbinden. Ein besonderes Highlight für gemeinsame Ausflüge ist der Lohmühlenteich. Der beliebte Badesee bietet im Sommer eine willkommene Abkühlung und viel Platz zum Spielen und Entspannen. Kinder können am Wasser toben, die Natur entdecken oder die Liegewiesen genießen, während Eltern die ruhige Umgebung und das naturnahe Ambiente schätzen. Der See ist ein ideales Ziel für spontane Nachmittage oder entspannte Wochenenden mit der ganzen Familie. Hohenlockstedt steht für ein urbanes, familienfreundliches Lebensumfeld mit einer gelungenen Mischung aus Infrastruktur, Mobilität und naturnaher Freizeitgestaltung. Ein Ort, an dem Familien gerne ankommen und langfristig zuhause sind.

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 249.000,00 €



