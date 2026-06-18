Veröffentlicht am 18.06.2026

Hamburg. Beim 31. Tourismuspolitischen Frühstück im Steigenberger Hotel Hamburg blickte Sven Liebert in seinen Ausführungen auf die tourismuspolitischen Strömungen, die Berliner Politik sowie ihre Auswirkungen auf Hamburg. Im Anschluss an seine Ausführungen stellte er sich am Dienstagmorgen den vielfältigen Fragen der rund 40 teilnehmenden Vertretern aus der Tourismuswirtschaft.

„Herzlichen Dank für die Einladung nach Hamburg. Es ist enorm wichtig, dass wir als Landes- und Bundesverbände eng zusammenarbeiten, damit Tourismuspolitik wirkt, denn Tourismus wird in Hamburg wahrlich gelebt. Der Bund hat mit der neuen Tourismusstrategie einen wichtigen Schritt gemacht. Nun heißt es Volldampf bei der Umsetzung mit mehr Investitionen in die Infrastruktur, bessere Konnektivität für unsere Flughäfen und Häfen über eine Reduktion der Standortkosten und ein Umsetzen der Wochenarbeitszeit für unsere Beschäftigten. Mit den richtigen Rahmenbedingungen kann die Tourismuswirtschaft mit 2,7 Mio. Beschäftigten und knapp 4% des BIP weiter Wachstumstreiber in Deutschland sein. Dafür war unser Austausch in Hamburg heute so wichtig“ so Sven Liebert.

„Die Tourismusstrategie des Bundes ist eine sehr gute Vorlage für die Tourismuspolitik Hamburgs“ so Wolfgang Raike, Vorsitzender des Verbandes in seinen Eingangsworten. „Hier müssen wir ansetzen und für Hamburg eine Strategie entwickeln, die uns zukunftsfähig macht und die auf den Erfolgen der vergangenen Jahrzehnte aufsetzt.“

Foto: Wolfgang Raike, Sven Liebert, Florian Woithe © Tourismusverband Hamburg, Fotografin: Catrin-Anja Eichinger