Veröffentlicht am 05.03.2026

Der Bund der Kaufleute (BdK) und der AGA Unternehmensverband haben ihre bereits seit 2022 bestehende Kooperation finalisiert und arbeiten nun noch enger zusammen. AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch wurde zum geschäftsführenden BdK-Vorstand berufen. Er folgt damit auf Ramona Arfert, die den Verband vor über 30 Jahren gegründet und seither hauptamtlich geführt hat. Die AGA-Rechtsanwälte Martin Bauer und Philipp Neddermeyer sind die Geschäftsführer Recht des BdK.

Der 1995 in Mecklenburg-Vorpommern gegründete Bund der Kaufleute ist in sieben Bundesländern aktiv und vertritt überwiegend selbstständige Kaufleute im Lebensmitteleinzelhandel.

Auf der jüngsten Delegiertenversammlung in Hamburg wurde Ramona Arfert mit großem Dank und herzlicher Anerkennung für ihre Leistungen in den Ruhestand verabschiedet.Viola Preller, Vorstandsvorsitzende des BdK: "Wir sind stolz auf dieses Lebenswerk und gratulieren Ramona Arfert herzlichst. Mit unermüdlichem Engagement war sie immer für unsere Mitglieder unterwegs. In allem, was sie tat, war sie mit Leib und Seele dabei. Der BdK war für Ramona Arfert Beruf und Herzensprojekt zugleich", betonte Preller in ihren Dankesworten.

Auch Volker Tschirch würdigte seine Vorgängerin: "Die Arbeit von Ramona Arfert hat für uns Vorbildcharakter: sie denkt und handelt unternehmerisch, davon profitieren die Mitglieder und dies bleibt die DNA des BdK." Zur Kooperation führt Tschirch aus: "Der BdK bringt wertvolle Expertise aus dem Lebensmitteleinzelhandel in unsere Verbändefamilie ein und verstärkt unser Netzwerk in den ostdeutschen Bundesländern. Gemeinsam bilden der BdK, der AGA und der Einzelhandelsverband VMG ein noch breiter aufgestelltes, starkes Netzwerk, das die ganze Breite des Handels abbildet: vom Einzelhandel über den Groß- und Außenhandel bis zu den handelsaffinen Dienstleistern, von regionalen Zentren bis in ländliche Räume."

Foto: v.l.: Philipp Neddermeyer, Markus Arfert, Martin Bauer, Ramona Arfert, Wolfgang Krogmann (VMG), Michaela Ellmann (BdK-Vorstand), Viola Preller, Reinhard Preller, Volker Tschirch und Dinah Geißendörfer (VMG)