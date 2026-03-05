Veröffentlicht am 05.03.2026

Hamburg. Mit der aktuellen Ausschreibung startet „lüttIng. – Technik trifft Schule“ in die nächste Runde. In Hamburg und Schleswig-Holstein unterstützt das Programm Schulen dabei, über ein ganzes Schuljahr hinweg ein technisches Gerät zu entwickeln oder ein biologisch-technisches Verfahren umzusetzen – praxisnah, im Team und in Zusammenarbeit mit Unternehmen oder Hochschulen.

Bis zu 5.000 Euro pro Schule, begleitende Projektmanagement-Schulungen sowie Zertifikate für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte schaffen dafür einen verlässlichen Rahmen. Die besondere Stärke von „lüttIng.“ liegt darin, MINT-Lernen in konkrete Erfahrung zu übersetzen. Wenn Schülerinnen und Schüler planen, entwickeln, bauen und verbessern, wird Technik greifbar – und Berufsorientierung bekommt einen unmittelbaren Praxisbezug.

Für den Durchgang 2026/27 läuft die Bewerbungsphase aktuell noch: In Schleswig-Holstein können Anträge bis zum 15. April eingereicht werden, in Hamburg bis zum 30. April. Wer jetzt noch an einer Idee arbeitet, sollte den direkten Kontakt zu den Projektkoordinatorinnen suchen: In Schleswig-Holstein ist Sabine Petersen (Technische Akademie Nord) Ansprechpartnerin, in Hamburg Ann-Christin Hogen (Bildungswerk der Wirtschaft).