Veröffentlicht am 05.03.2026

Hamburg. Mit einem gemeinsamen Auftritt von 21 Partnern präsentiert sich die Freie und Hansestadt Hamburg vom 10. bis 13. März 2026 auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Der Hamburg-Stand steht für die gebündelte Kompetenz aus Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Projektentwicklung, und Immobilienwirtschaft.

Alle Standpartner bringen mutige Visionen, nachhaltige Konzepte, konkrete Projekte, entwicklungsreife Flächen und langfristig angelegte Quartiersentwicklungen mit nach Cannes. Ziel ist es, internationale Investoren, Projektentwickler und Kapitalgeber für Hamburgs Zukunftsstandorte zu gewinnen. Dabei stehen die Olympia-Bewerbung "Eine Chance für alle", der geplante spektakuläre Neubau der Hamburgischen Staatsoper in der HafenCity und Zukunftsorte wie die Science City Hamburg Bahrenfeld und die Entwicklung der Innovationsparks exemplarisch für den Aufbruch und die internationale Strahlkraft der Stadt weit über Hamburg hinaus - als "Place to be" für Innovation, Wirtschaftskraft und urbane Entwicklung.

Karen Pein, Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen: "Die MIPIM ist für Hamburg eine wichtige internationale Plattform, um unsere Stadt als starken und zukunftsorientierten Immobilienstandort zu präsentieren. Im Mittelpunkt stehen für uns nachhaltiges Bauen, bezahlbarer Wohnraum und die Transformation unserer Quartiere. Mit Projekten wie der Science City Hamburg Bahrenfeld zeigen wir, wie innovative Stadtentwicklung, Forschung und Wohnen zusammengehen – und perspektivisch auch im Kontext einer möglichen Olympia-Bewerbung neue Impulse setzen können", sagt Karen Pein, Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. „Gleichzeitig setzen wir auf verlässliche Rahmenbedingungen für Investoren. Dazu zählen eine strategische Flächenpolitik, partnerschaftliche Zusammenarbeit und kluge Vereinfachungen, um Investitionen in einem anspruchsvollen Marktumfeld zu ermöglichen und unsere Stadt strategisch weiterzuentwickeln.“

Hamburg verbindet Wachstum mit klaren städtebaulichen Leitlinien und einer strategischen Flächenpolitik. Die enge Kooperation von öffentlicher Hand und privaten Partnern ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest: Hamburg Invest nutzt die MIPIM, um die Innovationsparks in Bergedorf und Altona als zentrale Zukunftsstandorte der Stadt zu positionieren. Beide Areale stehen für eine gezielte Flächenentwicklung in wachstumsstarken Branchen und bieten konkrete Perspektiven für Investoren und Projektpartner.

“Die Innovationsparks Hamburg-Bergedorf und Hamburg-Altona sind zentrale Bausteine der Innovationsstrategie Hamburgs. Während Altona als wachsender Life-Sciences-Standort internationale Strahlkraft entwickelt, positioniert sich Bergedorf als Zukunftsort für Erneuerbare Energien und klimaneutrale Technologien. Hier entstehen Flächen für forschungsnahe Unternehmen, Start-ups und industrielle Partner mit klarer Perspektive für nachhaltige Rendite und langfristige Standortbindung. Auf der MIPIM präsentieren wir diese Entwicklungsräume als konkrete Investitionschancen in einem stabilen, zukunftsorientierten Marktumfeld.”

Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH: Zügige und mutige Vorhaben für neue Quartiere: "In der HafenCity, dem Billebogen, der Science City Hamburg Bahrenfeld und auf dem Grasbrook herrscht Aufbruchstimmung. Ob mit neuen Planungen, Baubeginnen oder Fertigstellungen: Viele Vorhaben kommen trotz zuletzt herausfordernder Rahmenbedingungen zügig voran. Bauherren werden für ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen belohnt. Mit neuen Grundstücksangeboten in der HafenCity bieten wir 2026 die Möglichkeit, an dieser Erfolgsgeschichte teilzunehmen und mit eigenen Ideen die innovative Quartiersentwicklung fortzuschreiben.“

Hamburg HafenCity Standempfang: Persönliche Gespräche, neue Kontakte, vertiefende Diskussionen zu konkreten Projekten und Investitionsmöglichkeiten

Am Dienstag, 10. März 2026, um 16:00 Uhr lädt Hamburg zum Hamburg HafenCity Empfang am Gemeinschaftsstand ein. In entspannter Atmosphäre eröffnet sich die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt sowie der beteiligten Unternehmen. Persönliche Gespräche, neue Kontakte und vertiefende Diskussionen zu konkreten Projekten und Investitionsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt und schaffen einen Rahmen für gezielte Vernetzung auf internationaler Ebene.

Mit dem Auftritt auf der MIPIM 2026 sendet Hamburg von Cannes aus eine klare Botschaft: Deutschlands zweitgrößte Metropole ist nicht nur ein stabiler Immobilienstandort, sondern ein strategisch aufgestellter Transformationsraum. Öffentliche und private Investitionen greifen ineinander, Projekte sind finanziell unterlegt und somit ein belastbares Fundament für langfristige Engagements.