Veröffentlicht am 18.06.2026

Hamburg. Auch in diesem Jahr verleihen der AGA Unternehmensverband und der INW Campus wieder den Ausbildungspreis Azubi des Nordens. Rund 200.000 Unternehmen aus Norddeutschland sowie aus Sachsen-Anhalt und Thüringen sind aufgerufen, ihre besten Absolventinnen und Absolventen einer dualen Ausbildung ins Rennen zu schicken. Das Bewerbungsfenster ist bis zum 30. August 2026 geöffnet.

Der Azubi des Nordens zeichnet junge Berufstätige aus, die in diesem Jahr ihre duale Ausbildung im Groß- oder Außenhandel, im Einzelhandel oder in einer Dienstleistungsbranche erfolgreich mit einer Gesamtnote "gut" oder "sehr gut" abgeschlossen und während ihrer Ausbildungszeit besonderen Einsatz gezeigt haben. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld von 1.000 Euro. Zudem wird über sie und ihren Ausbildungsbetrieb ein professioneller Kurzfilm gedreht, der im Rahmen der Preisverleihung im Herbst 2026 gezeigt wird. Der Ausbildungspreis Azubi des Nordens wird bereits zum 29. Mal vergeben.

Volker Tschirch, AGA-Hauptgeschäftsführer und geschäftsführender Vorstand im INW: "Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Sie wachsen in Unternehmen, die jungen Menschen etwas zutrauen, ihnen Wissen vermitteln und Verantwortung übertragen. Genau darin liegt die Stärke der dualen Ausbildung: Sie macht aus Potenzial Können und aus Nachwuchs Zukunft. Mit dem Azubi des Nordens rücken wir junge Menschen ins Rampenlicht, die diesen Weg mit besonderem Engagement, Neugier und Leistungsbereitschaft gehen."

Vergeben wird zudem ein von der Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung ausgelobter Förderpreis. Die mit 1.500 Euro dotierte Auszeichnung geht an junge Menschen, die während ihrer Ausbildung besondere Herausforderungen meistern mussten. Auch gesellschaftliches oder soziales Engagement kann ausgezeichnet werden.

Über die Preiskategorien, die Bewerbungskriterien und -wege informiert der AGA unter www.azubi-des-nordens.de. Erster Ansprechpartner rund um den Azubi des Nordens ist Janis Wemhöner: janis.wemhoener@aga.de

Hauptsponsor ist in diesem Jahr erneut die Sparkasse Holstein. Weitere Unterstützer sind die Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung, der Einzelhandelsverband VMG Nord sowie der Dachverband NORDHANDEL.