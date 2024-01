Veröffentlicht am 10.01.2024

Hamburg (em) Seit 1. Januar ist Christoph Herting neuer Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Er war bislang als stellvertretender Hauptgeschäftsführer verantwortlich für die Mitgliederservices und folgt auf Henning Albers, der 2006 zur Kammer kam und seit 2013 hauptverantwortlich deren Geschäfte führte.

Zu den Verdiensten des zum Ende des Jahres 2023 ausgeschiedenen Henning Albers zählen insbesondere die zukunftssichere Aufstellung der Kammerfinanzen und die Stärkung der Kunden- und Mitgliederorientierung. Sein Nachfolger Christoph Herting ist Jurist mit umfangreicher Erfahrung in der Kammerarbeit mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. 2019 kam er als Geschäftsbereichsleiter zur Handwerkskammer, ab 2021 war er zusätzlich stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Zuvor hatte er in leitender Position für die Handelskammer Hamburg gearbeitet. Die Vollversammlung der Handwerkskammer wählte Herting bereits auf ihrer Sitzung am 12. Dezember 2022 für die Zeit ab 2024.

Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann: „Das Hamburger Handwerk schaut mit großer Dankbarkeit auf die hervorragende Arbeit von Henning Albers. Er hat die Kammer in einem guten Zustand übergeben. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns mit Christoph Herting den neuen Herausforderungen gut stellen werden und er unserer Kammer nun wichtige neue Impulse geben wird. Er ist genau der Richtige, um gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamt an ihrer Zukunftsausrichtung zu arbeiten. Persönlich freue ich mich darauf, unsere bisher schon sehr gute, kooperative und zielorientierte Zusammenarbeit nun noch intensiver fortzusetzen.“

Christoph Herting, neuer Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hamburg: „Ich danke der Vollversammlung, dem Vorstand und dem Präsidenten der Handwerkskammer für ihr Vertrauen. Mein Herz schlägt für Handwerk und Mittelstand, und entsprechend groß ist meine Freude über diese neue Aufgabe. Unsere Betriebe und ihre Beschäftigten stehen in den kommenden Jahren vor tiefgreifenden Veränderungen, zu denen nicht zuletzt der Fachkräftemangel und die Herausforderungen der Klimawende beitragen. Zugleich sind klassische standortpolitische Themen von der Gewerbefläche bis zum Handwerkerparkplatz aktueller denn je. An Lösungen für diese Herausforderungen zu arbeiten, ist für mich eine Riesenmotivation.“