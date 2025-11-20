Veröffentlicht am 20.11.2025

Hamburg. Die Veranstaltung: Cybersicherheit in der Praxis: Vom Angriff zur Abwehr – Erfahrungen und Strategien gegen Cybercrime der Handelskammer Hamburg bietet die Gelegenheit, sich umfassend über die aktuelle Bedrohungslage im Bereich Cybercrime zu informieren.

Ein Unternehmen, das selbst Ziel eines Cyberangriffs war, berichtet aus der Praxis. Der Experte Sönke Rasmussen von der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime des LKA Hamburg berichtet über aktuelle Phänomene der Cyberkriminalität und zeigt konkrete Handlungsempfehlungen auf, mit denen sich Unternehmen effektiv schützen können.

Ein besonderes Highlight: Niels Kamps, IT-Leiter der Buhck-Unternehmensgruppe, die Ziel eines Cyberangriffs war, berichtet aus der Praxis. Sie erfahren aus erster Hand, wie ein solcher Angriff abläuft – und welche Maßnahmen im Ernstfall entscheidend sind.

Wie gut ist Ihr Unternehmen vorbereitet? Nach dieser Veranstaltung sind Sie sensibilisiert und wissen, wie Sie sich und Ihre Organisation besser vor digitalen Gefahren schützen können.

27.11.2025, 09:00-11:00 Uhr

Informationen

Veranstalter: Handelskammmer Hamburg