Veröffentlicht am 20.11.2025

Hamburg. Das Unternehmernetzwerk M-Point bietet Unternehmern und Soloselbständigen jeden Freitag um 8:30 Uhr eine kostenfreie digitale Plattform für inspirierenden Austausch und gegenseitige Unterstützung.

In der 45-minütigen Online-Runde via Zoom können sich Teilnehmer in vertraulicher Atmosphäre über unternehmerische Herausforderungen austauschen, voneinander lernen und wertvolle Kontakte knüpfen. Die Moderation übernimmt in der Regel Netzwerkgründer Thomas Götzinger.

Wann: Jeden Freitag, 8:30 Uhr (Einlass ab 8:25 Uhr)

Jeden Freitag, 8:30 Uhr (Einlass ab 8:25 Uhr) Dauer: 45 Minuten

45 Minuten Wo: Online via Zoom

Online via Zoom Teilnahme: Kostenfrei, begrenzt auf 16 Personen

Kostenfrei, begrenzt auf 16 Personen Zielgruppe: Mitglieder und interessierte Unternehmer/Soloselbständige

Die Teilnehmer profitieren von praxisnahen Tipps, dem Erfahrungsschatz der Gruppe und der Möglichkeit, ihr Netzwerk zu erweitern. Der vertrauliche Rahmen ermöglicht einen offenen Austausch auf Augenhöhe.

Anmeldung und Informationen: Zoom-Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83182994902?pwd=c1M3ZGFUV25aOXpUait3Z0NNaWVpdz09 Meeting-ID: 831 8299 4902 | Kenncode: 830287

Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach digital dazuzustoßen und die Gruppe kennenzulernen.