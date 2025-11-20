Hamburg. Das Unternehmernetzwerk M-Point bietet Unternehmern und Soloselbständigen jeden Freitag um 8:30 Uhr eine kostenfreie digitale Plattform für inspirierenden Austausch und gegenseitige Unterstützung.
In der 45-minütigen Online-Runde via Zoom können sich Teilnehmer in vertraulicher Atmosphäre über unternehmerische Herausforderungen austauschen, voneinander lernen und wertvolle Kontakte knüpfen. Die Moderation übernimmt in der Regel Netzwerkgründer Thomas Götzinger.
- Wann: Jeden Freitag, 8:30 Uhr (Einlass ab 8:25 Uhr)
- Dauer: 45 Minuten
- Wo: Online via Zoom
- Teilnahme: Kostenfrei, begrenzt auf 16 Personen
- Zielgruppe: Mitglieder und interessierte Unternehmer/Soloselbständige
Die Teilnehmer profitieren von praxisnahen Tipps, dem Erfahrungsschatz der Gruppe und der Möglichkeit, ihr Netzwerk zu erweitern. Der vertrauliche Rahmen ermöglicht einen offenen Austausch auf Augenhöhe.
Anmeldung und Informationen: Zoom-Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83182994902?pwd=c1M3ZGFUV25aOXpUait3Z0NNaWVpdz09 Meeting-ID: 831 8299 4902 | Kenncode: 830287
Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach digital dazuzustoßen und die Gruppe kennenzulernen.