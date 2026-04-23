Veröffentlicht am 23.04.2026

Hamburgs Industrie öffnet wieder ihre Türen: Die LANGE NACHT DER INDUSTRIE geht am 9. Juni 2026 in die nächste Runde. 17 Unternehmen in der Metropolregion Hamburg bieten insbesondere Schülerinnen, Schülern und jungen Talenten die Gelegenheit, Industrie live zu erleben und berufliche Perspektiven zu entdecken. Von der Aluminiumverarbeitung über Raffinerietechnik bis hin zu moderner Elektrotechnik – die begehrten Touren ermöglichen spannende Einblicke in sonst nicht zugängliche Arbeitswelten. Jetzt anmelden – einfach über die App „Lange Nacht der Industrie“.

Getragen wird die LANGE NACHT DER INDUSTRIE unter der Schirmherrschaft von Senatorin Dr. Melanie Leonhard, vom Industrieverband Hamburg und der Handelskammer Hamburg.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation: „Die Industrie gehört zu Hamburg, ist zentral für die Wertschöpfung hier vor Ort und bietet eine spannende Entwicklungsperspektive für Jobs mit Zukunft. Die Lange Nacht der Industrie gibt wieder einen interessanten Einblick direkt in Betrieben. Dabei kann man sehen, was alles in der Hamburger Industrie steckt und sie europaweit führend macht!“

Prof. Norbert Aust, Präses der Handelskammer Hamburg: „Industrie gehört zu Hamburg, wie der Hafen und die Elbphilharmonie. Bei der LANGEN NACHT DER INDUSTRIE ermöglichen die Betriebe den Hamburgerinnen und Hamburgern Einblicke in vielfältige Arbeitsplätze, die sonst hinter Werkstoren verborgen bleiben, das stärkt das Miteinander. Denn ohne die Industrie als Innovationstreiber kann der Standort die großen Herausforderungen, wie die Energiewende, nicht meistern.“

Andreas Pfannenberg, Vorstandsvorsitzender des Industrieverband Hamburg:

„Die LANGE NACHT DER INDUSTRIE unterstreicht Hamburgs Engagement für Nachwuchs und Fachkräfte von morgen. Sie öffnet Türen, schafft Transparenz und bringt Besucherinnen und Besucher mit industrieller Praxis zusammen. Für unsere Hamburger Industrieunternehmen bietet sie die Chance, Innovationen zu zeigen, Fachkräfte zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen. Sie bietet Einblicke in moderne Produktionstechniken, nachhaltige Technologien und attraktive Karrierewege. Dieser direkte Dialog stärkt das Verständnis für die Industrie als Motor für Wachstum, Beschäftigung und Zukunftsfähigkeit der Region.“