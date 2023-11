Veröffentlicht am 08.11.2023

Hamburg (em) Vorstand und Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) haben ein positives Votum zu dem Angebot der MSC Mediterranean Shipping Company abgegeben. Dieses Angebot von 16,75 Euro je Aktie wurde außerdem durch eine unabhängige Bank als angemessener Preis bewertet, wie aus der heute vorgelegten Unterlage hervorgeht.

In der begründeten Stellungnahme, die aufgrund einer nach Wertpapierrecht verpflichtenden Prüfung erstellt wurde, empfehlen die Gremien daher die Annahme des Angebotes (hier online abrufbar).

Eine Zusammenschlussvereinbarung wird außerdem Details der künftigen Unternehmensführung regeln. Nach Vollzug der Transaktion beabsichtigen die künftigen Gesellschafter, die Stadt Hamburg und die Mediterranean Shipping Company, dem Unternehmen 450 Millionen zusätzliches Eigenkapital für Investitionen zur Verfügung zu stellen.

Dazu erklären Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation, und Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg:

„Gemeinsam mit der weltgrößten Reederei investieren wir massiv in die Terminalgesellschaft HHLA - mit fast einer halben Milliarde zusätzlichem Eigenkapital werden wir anstehende Aufgaben angehen, das Unternehmen voranbringen und erhebliche Investitionen in zukunftsfähige Infrastruktur ermöglichen. Die Erlöse, die Hamburg erzielen wird, fließen damit unmittelbar in den Hafen. Das stärkt den gesamten Hafenstandort Hamburg. Ein so erhebliches Investment ist ohne starken Partner nicht zu stemmen: Dass die Mediterranean Shipping Company bereit ist, sich über den Kaufpreis hinaus im gleichen Anteil wie die Stadt an einer Eigenkapitalerhöhung zu beteiligen, zeigt das klare Bekenntnis zum Standort Hamburg. Die heute getroffenen Verabredungen sind eine stabile Grundlage, um unsere strategische Partnerschaft weiter mit Leben zu füllen.

Sie versetzen uns in die Lage, die Entwicklung des Hamburger Hafens mit viel Kraft weiter voranzubringen. Die Kunden des Hamburger Hafens können sich unterdessen darauf verlassen, dass alle Dienstleistungen unabhängig und verlässlich erbracht werden. Auch für die Beschäftigten ist schwarz auf weiß festgehalten, dass die bestehende Mitbestimmung erhalten bleibt.“



Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wollen die Stadt Hamburg und MSC die HHLA künftig als gemeinsames Unternehmen führen, wobei der Anteil der Stadt 50,1% und der von MSC bis zu 49,9 % beträgt. Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes bietet MSC den HHLA-Aktionären 16,75 EUR je Aktie.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft. Das Parlament wird aufgrund einer Drucksache befasst, welcher die ausgearbeiteten vertraglichen Absprachen beigefügt sein werden, sobald diese final ausgearbeitet vorliegen.