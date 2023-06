Veröffentlicht am 13.06.2023

Hamburg - Wie können kleine und mittelständische Unternehmen dem Fachkräftemangel begegnen? Darüber haben sich Expertinnen und Experten beim Tag des Mittelstands in der Hamburger Handelskammer ausgetauscht. Um das eigene Unternehmen zukunftsfit zu machen, braucht es demnach flexible familienfreundliche Arbeitsmodelle wie Job-Sharing, Perspektiven für die Weiterbildung oder eine kluge Öffentlichkeitsarbeit.



„Rund zwei von drei Unternehmen sehen ihre wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten aufgrund fehlender Fachkräfte beeinträchtigt. Eine noch höhere Betroffenheit gibt es in der Gesundheitswirtschaft, im Produzierenden Gewerbe und im Gastgewerbe“, ordnete Handelskammer-Präses Prof. Norbert Aust zu Beginn der Veranstaltung ein. „Im Sinne unserer Fachkräftestrategie Hamburg 2040 unterstützen wir die Hamburger Wirtschaft im intensiven Wettbewerb um Fachkräfte, sowohl bei der Gestaltung des betrieblichen Umfelds, bei Fragen des lebenslangen Lernens, wie auch in unserem Kernbereich: Der dualen Ausbildung.“



Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister Hamburg: „Der Mittelstand ist eine tragende Säule der Hamburger Wirtschaft und stellt mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in unserer Stadt. Neben Digitalisierung und Dekarbonisierung ist die Gewinnung und Bindung von Fachkräften mittlerweile eine der größten Herausforderungen für Unternehmen. Der Senat arbeitet eng mit Kammern und Verbänden zusammen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken und gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen. Dabei geht es um eine gute Ausbildung aller jungen Leute, die unsere Schulen verlassen, eine zügige Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und die gezielte Anwerbung geeigneter Fachkräfte in anderen Ländern.“



Thomas Rath, Vizepräsident Handwerkskammer Hamburg, betonte die große Bedeutung von Arbeitgebermarketing und Nachwuchswerbung, legte seinen Fokus aber vor allem auch auf die Chancen der qualifizierten Zuwanderung: „Das Handwerk sucht Fachkräfte in allen Gewerken. Wir brauchen dringend sowohl ausgebildetes Personal als auch Nachwuchs für die Ausbildung und Qualifizierung in Handwerksberufen. So muss etwa die qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland in der Personalakquise kleiner und mittlerer Unternehmen eine noch viel stärkere Rolle spielen als bislang. Unser Kammer-Team `Handwerk und Migration´ begleitet ausländische Fachkräfte im Anerkennungsverfahren und unterstützt Betriebe, die diese einstellen möchten. Damit eine erfolgreiche Vermittlung gelingt, braucht es aber unbedingt noch mehr berufsbegleitende Sprachkurse. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft die Möglichkeiten – Senat, Kammer, Team Arbeit Hamburg und Handwerksbetriebe müssen diese aber schnell und ganz gezielt gemeinsam ausschöpfen und im Sinne von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gestalten. Wir können es uns nicht leisten, wertvolles Fachkräfte-Potenzial nicht zu fördern und in die Arbeitswelt des Handwerks zu integrieren, weil die Rahmenbedingungen in unserer Stadt dies erschweren.“



Ute Mascher, Vorsitzende des Verbands Freier Berufe Hamburg: „Angesichts der demografischen Entwicklung ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind gefordert, dies als entscheidende Zukunftsaufgabe in den Mittelpunkt zu stellen. Die Freien Berufe setzen jetzt schon alle Hebel in Bewegung, um dem Personalmangel aktiv entgegenzuwirken. Hauptaugenmerk liegt hier auf der Fort- und Weiterbildung und der Optimierung der Aufgaben, um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dabei mit flexibleren Teilzeitmodellen bedacht. Weitere Maßnahmen, die bereits in Ansätzen umgesetzt werden, sind die Nutzung des Potenzials älterer Mitarbeiter:innen und deren Förderung sowie die Weiterqualifikation von Jugendlichen, die bisher keine Ausbildung absolviert haben.”



Der Tag des Mittelstands ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Handelskammer, der Handwerkskammer, des Verbands Freier Berufe Hamburg und der Stadt Hamburg. Er stand 2023 unter dem Motto: „Fachkräfte finden, binden und bilden“. Hamburger Unternehmen wie New Work SE und Allianz Trade haben ihre Erfahrungen geteilt. Das Mittelstand-Digital Zentrum Hamburg gab wertvolle Einblicke, wie Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz die eigenen Fachkräfte entlasten können. Mehr als 90 Prozent der Hamburger Betriebe zählen mit weniger als 500 Beschäftigten zu den KMU.