Veröffentlicht am 20.03.2023

Hamburg (em) Die fDi Intelligence, eine Tochtergesellschaft der Financial Times, hat am Dienstag, 14. März 2023 die European Cities & Regions of the Future Awards für die erfolgversprechendsten Standorte für Direktinvestitionen in Europa während der Immobilienmesse MIPIM in Cannes (14. bis 17. März) vergeben. Ganz vorn mit dabei: der Wirtschaftsstandort Hamburg.





Hamburg belegte den ersten Platz im Ranking der "European Cities and Regions of the Future 2023" für Großstädte ("Larger Cities") von fDi Intelligence, einem Tochterunternehmen der Financial Times. Als Gesamtsieger unter den Großstädten punktete Hamburg mit Geschäftsfreundlichkeit und Konnektivität. Auch in der Unterkategorie "Humankapital und Lebensstil" lag die Stadt vorn. Insgesamt überzeugte die Hansestadt in fünf Kategorien.





Darüber hinaus wurde die Metropolregion Hamburg unter anderem in drei Kategorien für ihre Konnektivität und ihr wirtschaftliches Potenzial ausgezeichnet. Mehr als ein Drittel der ausländischen Direktinvestitionen in Europa entfällt auf die erneuerbaren Energien. Die starke Position Hamburgs in diesen Bereichen, in Verbindung mit den Vorteilen einer lebenswerten Stadt, machen den Standort besonders attraktiv.

Dazu Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Hamburg Invest, der die Auszeichnungen im Majestic Barrière Hotel an der Croisette im Rahmen einer feierlichen Verleihung entgegennahm: "Der Preis als ‚Stadt der Zukunft‘ hier auf der MIPIM ist Bestätigung für unsere Arbeit und ein wichtiges Signal, um internationale Investoren für unseren Standort zu begeistern. Denn Hamburg setzt auf Innovation, um seine Position als führende Wirtschaftsmetropole Nordeuropas zu festigen und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten. Von dieser Leitlinie profitieren Gäste wie auch Unternehmen, Talente, Fachkräfte und Investoren gleichermaßen. Das spiegelt sich auch in der guten Entwicklung vieler technologie- und wissensbasierter Branchen und Cluster wieder, die stark voneinander profitieren. Die zentrale Lage in einer der wirtschaftlich stärksten und dynamischsten Regionen Europas machen Hamburg zu einem Hotspot für alle Zukunftsbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette."





Die Hamburger Immobilienbranche ist kompetent auf der international führenden Immobilienmesse MIPIM im französischen Cannes vertreten: 23 Unternehmen präsentieren sich auf dem Hamburger Gemeinschaftsstand im Palais des Festivals, um neue Geschäfte zu erschließen und wichtige internationale Akteure und Investoren zu treffen.





FDI-Studie "European Cities and Regions of the Future 2023"

Die Studie "European Cities and Regions of the Future 2023" vergleicht die vielversprechendsten Investitionsstandorte in Europa miteinander. Bewertet wurden 370 europäische Städte, die nach ihrer Einwohnerzahl in Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinststädte sowie 148 europäische Regionen, die in drei Gruppen - Groß-, Mittel- und Kleinregionen - unterteilt wurden. London und Zürich sind die Gesamtsieger in den beiden anderen Kategorien Metropolen ("Major Cities") und mittelgroße Städte ("Mid-Sized Cities").





Alle Regionen wurden nach ihrer Leistung in fünf Unterkategorien eingestuft: Wirtschaftspotenzial, Unternehmensfreundlichkeit, Konnektivität, Humankapital und Lebensstil sowie Kosteneffizienz. Für das Ranking "European Cities and Regions of the Future 2023" wurden Erhebungen von europäischen Investmentgesellschaften für eine weitere Kategorie herangezogen: die Kategorie "FDI Strategy". Eine Jury, bestehend aus vier Experten für Investitionsförderung und wirtschaftliche Entwicklung - Carolina Arriagada Peters, Sean Duggan, Judith O'Doherty und Firdaous Oussidhoum - sowie fDi-Redakteur Jacopo Dettoni und Reporter Seth O'Farrell, prüfte 89 Einsendungen von Städten und Regionen aus ganz Europa. Dies ist die einzige qualitative Kategorie in dem ansonsten datengestützten Ranking, die in die Gesamtergebnisse einfließt.