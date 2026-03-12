Veröffentlicht am 12.03.2026

Hamburg. Im Hamburger Handwerk ist jeder Tag Frauentag. Für das Kammerteam von „Handwerkerinnen für Hamburg" sowieso: Engagierte Expertinnen beraten, unterstützen und stärken Frauen. Sie begleiten sie in die und während der Ausbildung und weiter auf deren gesamtem Karriereweg im Hamburger Handwerk. Ihre Mission: schlummernde Potenziale wecken – handwerkliches Talent und Mut zur Ausbildung auf der einen Seite sowie Entfaltungsmöglichkeiten für gut ausgebildete weibliche Fach- und Führungskräfte auf der anderen.

Zentrale Bausteine des umfangreichen Kammerangebots sind ein individuelles Einzelcoaching- und ein Mentoringprogramm speziell für weibliche Azubis. Erfahrene Profis unterstützen weibliche Auszubildende bei Herausforderungen während der Lehre und helfen, berufliche Ziele zu entwickeln und individuelle Karrierepfade zu planen. Neu: Versierte Handwerkerinnen als Mentorinnen begleiten Azubis mit Empathie und Fachwissen.

„In unserem neuen Mentoring-Programm `Von Handwerkerin zu Handwerkerin´ starten in Kürze acht Tandem-Paare in die erste Runde", sagt Theresa Thyen. Sie ist in der „Koordinierungsstelle Frauen im Handwerk" in der Handwerkskammer für Kommunikation und Koordination zuständig. Die Koordinierungsstelle wird von der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation gefördert. Thyen: „Eine Auszubildende im Metallbau wird zum Beispiel von einer erfahrenen, selbstständigen Metallbaumeisterin begleitet. Eine Auszubildende im Kfz-Bereich trifft auf eine Zweiradmechatronikerin. Mentorinnen aus den Gewerken Raumausstattung, Maler- und Lackierer sowie Fliesenleger freuen sich auf den Start."

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, liegt die gezielte Unterstützung von Handwerkerinnen besonders am Herzen: „Frauen bringen Können, Ideen und Unternehmergeist mit, die das Handwerk stärken und voranbringen. Leider entdecken viele junge Frauen ihre großen Chancen oft erst spät – oder gar nicht. Das wollen wir ändern. Wer sich fürs Handwerk entscheidet, kann viel erreichen: als Meisterin, als Technikerin, als Betriebswirtin des Handwerks oder als Chefin im eigenen Betrieb. Den Hamburgerinnen rufe ich zu: Traut euch! Nutzen Sie die Chancen! Das Handwerk braucht starke Frauen – die Handwerkskammer ist Ihr und euer perfekter Sparringspartner für Einstieg und Entfaltung im Hamburger Handwerk."

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation: „Frauen können alles - das gilt gerade auch für das Handwerk! Von der Ausbildung bis zur Nachfolge im Betrieb – wir brauchen Frauen in der Wirtschaft und im Handwerk. Hier gibt es viele Chancen und Möglichkeiten, beruflich erfolgreich durchzustarten. Neben handwerklichen Fachaufgaben sind Frauen gerade auch für Führungs- und Leitungsaufgaben gefragt.“

Die nächsten Termine im Projekt „Handwerkerinnen für Hamburg" sind unter anderem die Infoveranstaltungen „Azubis gesucht? Junge Frauen als Azubis im Handwerk" am 17. März, „Dein Traumjob im Handwerk: Neustart für Frauen" am 26. März, ein Netzwerktreffen für Handwerkerinnen am 15. April sowie „Handwerkerinnen für Hamburg: Auszubildende und Fachkräfte für Ihren Betrieb“ am 11. Juni.