Veröffentlicht am 12.03.2026

Großer Erfolg für die Universität und den gesamten Wissenschaftsstandort Hamburg: Die Universität Hamburg trägt auch in den kommenden sieben Jahren den Titel Exzellenzuniversität. Damit erhält sie weiterhin als eine von wenigen Universitäten bundesweit diese bedeutende Förderung. Mit den zugesprochenen Mitteln werden bestehende Vorhaben fortgeführt und gezielt weiterentwickelt – zur Stärkung von Forschung und Forschungsinfrastruktur, von Studium und Lehre, vom Wissenstransfer in die Gesellschaft sowie der doppelten Transformation hin zu mehr Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg: „Hamburg ist ein starker Wissenschaftsstandort im Norden – mit rund 20 Hochschulen, mehr als 30 außeruniversitären Forschungseinrichtungen und vier großen Innovationszentren. Heute wurde die Universität Hamburg in ihrem Exzellenz-Status bestätigt. Dazu gratuliere ich allen Beteiligten sehr herzlich. Sie haben die Universität in den vergangenen Jahren von innen heraus erneuert und als Flaggschiff der Hamburger Wissenschaftslandschaft auf einen guten Kurs gebracht. Ich wünsche der Universität und den in den Exzellenzclustern engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

Maryam Blumenthal, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung: „Wir bleiben exzellent! Die Fortführung des Exzellenztitels ist ein großer Erfolg der Universität Hamburg und ein starkes Signal für unsere Wissenschaftsmetropole. In den vergangenen sieben Jahren haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Außergewöhnliches geleistet: in Forschung und Lehre, Transfer und Internationalisierung sowie im Ausbau ihrer Forschungsstrukturen. Mit dem Konzept der Twin Transformation – Nachhaltigkeit und Digitalisierung – hat sie zudem ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga der Exzellenzuniversitäten entwickelt. Dieser Erfolg ist das Ergebnis gemeinsamer harter Arbeit, kluger Strategien und echter Teamarbeit. Wir sind sehr stolz auf unsere Flagship University und feiern als gesamte Stadt heute mit euch!“

Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren: „Es ist geschafft: Die Universität Hamburg gewinnt den Exzellenztitel erneut – mit einem weiterentwickelten Profil, das Nachhaltigkeit und Digitalisierung als transformativen Antrieb für Forschung, Lehre und Transfer ins Zentrum rückt. Die internationale Gutachtendengruppe attestiert unserer Universität eine hervorragende Entwicklung und einen spürbaren Kulturwandel. Dieser Erfolg gehört allen, die an der Universität forschen, lehren, studieren und arbeiten. Er fällt in eine Zeit, in der die Grundfinanzierung unserer Hochschulen unter erheblichem Druck steht – umso mehr verpflichtet er: uns als Universität und die Politik.“

Bereits im Mai 2025 hatten die vier bestehenden Exzellenzcluster der Universität Hamburg in den Bereichen Astrophysik, Klimaforschung, Photonenwissenschaft sowie der Erforschung von Schriftartefakten den Zuschlag für eine weitere Förderperiode erhalten. Zwei dieser Cluster in der ersten Förderlinie sind Voraussetzung für den Status als Exzellenzuniversität in der zweiten Förderlinie.

In dieser zweiten Förderlinie hatte sich die Universität 2018 erstmals erfolgreich beworben. Mit den damals zugesprochenen Mitteln wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt: Zwölf zusätzliche Professuren wurden geschaffen, neue Zentren zu Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Transfer gegründet sowie vielfältige Projekte von Forschenden aller Karrierestufen und Studierenden aus allen Fakultäten gefördert. Die Umsetzung der Maßnahmen wurde durch international besetzte, hochkarätige Beratungsgremien begleitet.

Nach einer intensiven Begutachtung und der Entscheidung der Exzellenzkommission wurde die Förderung nun für die Jahre 2027 bis 2033 verlängert. Unter ihrem Leitmotiv „Innovating and Cooperating for a Sustainable Future in a Digital Age“ richtet die Universität Hamburg ihren Fokus künftig noch stärker auf die „Twin Transformation“. Diese verbindet Nachhaltigkeit und Digitalisierung als zentrale, universitätsweite Querschnittsaufgaben.