Veröffentlicht am 25.06.2026

Hamburg. Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Finanzsenator Dr. Andreas Dressel haben bei einer Landespressekonferenz den Haushaltsentwurf 2027/2028 vorgestellt, den der Senat kürzlich in seiner Klausurtagung beschlossen hat. Für das Hamburger Handwerk äußert sich Handwerkskammerpräsident mit einer ersten Einschätzung:

„Mit dem heute vorgelegten Haushaltsentwurf reagiert der Hamburger Senat auf die sehr realen Haushaltszwänge – das muss er tun und es erfolgt aus unserer Sicht systematisch und transparent. Dafür verdient der Senat Unterstützung. Auf den ersten Blick bewertet das Hamburger Handwerk positiv, dass im Hamburger Investitionsbooster HIB starke Signale gesetzt werden. Das ist eine gute Botschaft für die Bau- und Ausbauwirtschaft. Zudem sollen Projekte zur Gewerbeflächenförderung und zum Azubi-Wohnen weiter Priorität haben. Klar ist zugleich, dass auch Einschnitte Teil des Pakets sein werden. Entscheidend wird deshalb nun sein, im Dialog mit den Behörden konstruktiv-kritisch in die Details des Haushaltsentwurfs einzusteigen.“