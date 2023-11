Veröffentlicht am 14.11.2023

Hamburg (em) Im 150. Jubiläumsjahr der Handwerkskammer gratulierte das Handwerk 33 jungen Frauen und 48 jungen Männern, die sich in diesem Jahr mit außerordentlichem Talent und hervorragenden handwerklichen Fähigkeiten unter 1.250 Lehrlingen zu den Besten ihres Fachs hocharbeiteten. Außerdem erhielten Betriebe auf der diesjährigen Landessiegerehrung eine Auszeichnung für besondere Ausbildungsleistungen. Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann und Haspa-Regionalbereichsleiter Ralf Günther nahmen die Ehrungen vor. Bildungssenator Ties Rabe hielt ein Grußwort.

Eine Ausbildung im Handwerk ist eine gute Entscheidung. Handwerksberufe machen Spaß und stiften Sinn. Das hörte man heute nicht nur von den anwesenden Geehrten – auch die Zahl der in 2023 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge spiegelt wider, dass Handwerksberufe für junge Menschen attraktiver werden: 2.332 Ausbildungsverträge, die bis Oktober 2023 neu abgeschlossen wurden, sind 6,4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders erfreulich: Bei den Vertragsabschlüssen weiblicher Azubis liegt das Plus bei 9,4 Prozent.

Traditionell hoch ist die Frauenquote bei den leistungsstarken Landessiegern. In diesem Jahr sind 40 Prozent der Ausgezeichneten weiblich. So gingen etwa der erste und der zweite Platz in der Kfz-Mechatronik an Frauen; außerdem im Metallbau mit Fachrichtung Konstruktionstechnik sowie im Bootsbau und bei den Segelmachern – um nur einige Beispiele aus den 42 vertretenen Ausbildungsberufen von Augenoptikerin bis Zimmerer zu nennen. Insgesamt gibt es im Handwerk mehr als 130 Ausbildungsberufe, über die das Projekt-Team von „Traumjob Handwerk“ der Handwerkskammer gern informiert.

So vielfältig die Berufswelt des Handwerks, so facettenreich sind auch die persönlichen Geschichten, die hinter jedem einzelnen der 81 Landessiege stehen. Zum Beispiel die eines jungen Mannes aus dem Ausland, der erst vor drei Jahren nach Deutschland kam, die Sprache lernen musste, eine Ausbildung als Gerüstbauer begann und schließlich als bester Geselle in seinem Gewerk abschloss. Oder ein Vertreter der „Generation Z“, dessen Berufstraum mit einer Lehre zum Uhrmacher Wirklichkeit wurde. Und die Mechatroniker für Kältetechnik, die Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, die Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, deren Berufung im praktischen Klimaschutz liegt. Außerdem natürlich die Landessiegerinnen und Landessieger mit Abitur, die sich gegen ein Studium und für eine Ausbildung im Handwerk entschieden.

Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann gratulierte dem Hamburger Spitzennachwuchs: „Herzlichen Glückwunsch! Ich bin mächtig stolz auf jede und jeden einzelnen von Ihnen. Sie sind die Zukunft des Hamburger Handwerks. Sie sind diejenigen, die unsere Stadt in den nächsten Jahrzehnten am Laufen halten: als die Meisterinnen und Meister, die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die Ausbilderinnen und Ausbilder von morgen. Nehmen Sie den Schwung Ihres Ausbildungserfolgs bitte mit in Ihr Berufsleben. Geben Sie Ihr Können und Ihre Leidenschaft nun selbst an junge Auszubildende weiter. Und mein ganz persönlicher Wunsch: Engagieren Sie sich ehrenamtlich in einem oder mehreren Gremien von Innung und Handwerkskammer. Das Hamburger Handwerk braucht genau Sie!“

Bildungssenator Ties Rabe: „Ich gratuliere den 81 Landessiegern im Handwerk. Sie haben die hervorragende Ausbildung in ihren Betrieben und Berufsschulen voll ausgeschöpft und sind zu herausragenden jungen Handwerkerinnen und Handwerkern geworden. Damit sind sie das beste Beispiel für die hohe Qualität der beruflichen Bildung, die wir jungen Menschen hier in Hamburg bieten. Das zeigen uns heute die beeindruckenden Prüfungsleistungen und Gesellenstücke, mit denen die Landessieger an der Deutschen Meisterschaft im Handwerk teilnehmen. Besonders freut mich, dass wir in diesem Jahr zu 40 Prozent Landessiegerinnen haben. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Schülerinnen: Eine Ausbildung im Handwerk ist gerade auch für Frauen attraktiv.“

Foto: Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann und Bildungssenator Ties Rabe mit den Landessiegerinnen und Landessiegern der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills 2023