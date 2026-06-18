Veröffentlicht am 18.06.2026

Bei der traditionellen Festveranstaltung im Hamburger Michel würdigen Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann und Hauptpastor Alexander Röder die Leistungen von 460 Jungmeisterinnen und Jungmeistern

Hamburg ehrt 396 Jungmeister und 64 Jungmeisterinnen aus 25 Gewerken – die Zukunft des Handwerks, von Dachdeckerin bis Zimmerer. Sie haben ihre Prüfungen zwischen 1. März 2025 und 28. Februar 2026 bestanden und feiern heute mit geladenen Gästen in der St. Michaelis Kirche ihre Meistertitel. Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann und Hauptpastor Alexander Röder würdigen die Leistungen des neuen Meisterjahrgangs und heben die besondere wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der hochqualifizierten Handwerkerinnen und Handwerker für die Hansestadt hervor.

Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher: „Jungmeisterinnen und Jungmeister sichern die Zukunft des Handwerks – als gefragte Fachkräfte und potenzielle Unternehmensgründer, mit dem Meisterbrief als Qualitätssiegel und der Ambition junger Leute. Denn Hamburgs Zukunft braucht ein modernes Handwerk: Für die großen Themen unserer Zeit – Energieeffizienz und Klimaschutz, nachhaltiges Bauen und moderne Infrastruktur – und für die alltäglichen Dinge im Leben der Bürgerinnen und Bürger einer modernen Metropole. Herzlichen Glückwunsch allen Hamburger Jungmeisterinnen und Jungmeistern zum Meistertitel und alles Gute für den weiteren Lebensweg!“

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg: „Wir feiern heute 460 und eine Geschichte. 460 individuelle Storys und die eine große Erfolgsgeschichte namens Hamburger Handwerk. Wir würdigen sowohl herausragende Einzelleistungen als auch die ganze Vielfalt unseres Wirtschaftszweigs. Liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister, in Ihren persönlichen Werkzeugkoffern und Taschen steckt alles, was Sie für die Zukunft brauchen: Können, Mut, Leidenschaft und Tatkraft. Sie sind echte Vorbilder. Hamburg braucht zuverlässige Macher und Anpackerinnen mit Handwerksqualitäten auf allerhöchstem Niveau. Vielleicht gehen Sie mit Ihrem Hamburger Wissen auch erst einmal hinaus in die Welt? Dann freuen wir uns, wenn Sie mit noch mehr Erfahrung und Können wieder zurückkehren. Herzlichen Glückwunsch!“

Jungmeisterin Angela Ling-Kuhlencord und Jungmeister Michael Kuhlencord, die als Ehepaar gemeinsam erst die Ausbildung und anschließend ihre Meisterprüfung im Gewerk der Installateur- und Heizungsbauer abgelegt haben: „Wenn wir uns heute hier umschauen, sehen wir so viele verschiedene Gesichter, so viele unterschiedliche Geschichten. Und doch verbindet uns ab heute alle genau dasselbe: Wir haben bewiesen, was in uns steckt. Wir haben gelernt, gekämpft, geschwitzt – und heute halten wir den Meisterbrief in den Händen. Woher wir auch kamen oder was wir vorher gemacht haben: Ab heute sind auch wir die Zukunft des Handwerks. Lasst uns diesen Erfolg miteinander feiern! Auf unsere gemeinsame Zukunft und auf das Handwerk!“