Veröffentlicht am 23.04.2026

Der Regionsrat, oberstes Gremium der Metropolregion Hamburg, verändert seine politische Zusammensetzung. Dr. Christopher Schwieger, Staatsrat der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Staatsrat Andreas Rieckhof, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Dr. Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und Vorsitzender der Initiative pro Metropolregion Hamburg, wurde als einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden im Amt bestätigt. Ebenfalls stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Christoph Mager aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg.

Der 16-köpfige Regionsrat ist das zentrale Steuerungsgremium für Politik und Programmatik der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg. Er beschließt die grundsätzliche strategische Ausrichtung, überprüft die Zielerreichung und gibt Impulse für die Weiterentwicklung der Kooperation. Zweimal jährlich treffen sich die Mitglieder, um strategische Entscheidungen zu treffen, die eine politische Abstimmung auf Spitzenebene erfordern. Dabei gilt das Konsensprinzip als wichtigster Pfeiler der Zusammenarbeit.

Die Metropolregion Hamburg ist ein bedeutender Wirtschafts- und Lebensraum mit 5,4 Millionen Menschen und über 260.000 Unternehmen. Mit einer Fläche fast so groß wie Belgien ist sie die zweitgrößte deutsche Metropolregion. Sie erstreckt sich über mehr als 1.000 Städte und Gemeinden in den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Als freiwillige Kooperation von 36 Trägern – Ländern, Kreisen, Städten, Gemeinden sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern – ist sie seit den 1950er Jahren das zentrale Netzwerk zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Förderung der regionalen Entwicklung.