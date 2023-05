Veröffentlicht am 10.05.2023

Hamburg - 30 Kyiver Unternehmen erhalten eine Premiumplatzierung im Gesamtwert von über 100.000 Euro auf der B2B-Plattform der Hamburger Visable GmbH . Im Rahmen des Städtepakts #HamburgKyiv für Solidarität und Zukunft startet eine neue Wirtschaftsinitiative. Neben dem weiterhin wichtigen Aspekt der Solidarität in Form von Nothilfe für die Menschen in Kyiv, liegt der Fokus der neuen Initiative der Handelskammer Hamburg, der Kyiv Chamber of Commerce and Industry und des Hamburger Unternehmens Visable auf der Zukunft.









Prof. Norbert Aust, Präses der Handelskammer Hamburg, betonte zum einjährigen Bestehen des Städtepaktes, frühzeitig auch Perspektiven für langfristige Wirtschaftsbeziehungen etablieren zu wollen. „Natürlich benötigen die Menschen vor Ort auch weiterhin dringend Spenden und Hilfsgüter, momentan kann leider noch niemand sagen, wie lange der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch fortgesetzt wird. Wir wollen die ukrainische Wirtschaft unterstützen und jetzt starke Verbindungen für die Zukunft etablieren. Das Engagement von Visable ist ein wichtiger erster Schritt, um die internationale Vernetzung zwischen Unternehmen aus Hamburg und Kyiv zu fördern.“

Visable stellt 30 Kyiver Firmen kostenfreie Premiumpakete zur Erhöhung ihrer Online-Sichtbarkeit auf ihrer B2B-Plattform europages im Wert von insgesamt mehr als 100.000 Euro zur Verfügung. Auf diesem europäischem Pendant der deutschen Visable-Plattform wlw („Wer liefert was“) können insbesondere mittelständische Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen Einkäufern weltweit präsentieren.





„So wie vor 75 Jahren der Marshall-Plan Deutschland und Europa wirtschaftlich wieder auf die Beine half, benötigt jetzt die Ukraine einen starken Akt der Solidarität. Heute stehen viele ukrainische Unternehmen wegen des Kriegs schuldlos mit dem Rücken zur Wand. Und diesmal sind wir es, die helfen können. Indem wir Unternehmen stützen, sichern wir Arbeitsplätze in Kyiv. Wenn jedes Hamburger Unternehmen ein wenig beiträgt, kann das zusammen eine Menge bewirken. Wir können uns daher nur für die Initiative der Handelskammern bedanken und bei der Hamburger Wirtschaft darum werben, ebenfalls die Achse Hamburg – Kyiv zu stärken“, so Peter F. Schmid, CEO von Visable.





„Die Entwicklung von gegenseitig vorteilhaften Geschäftsbeziehungen zwischen ukrainischen, deutschen sowie europäischen Unternehmen ist eine wichtige Unterstützung sowohl für die Ukraine als auch für ihre durch Russlands Krieg geschwächte Wirtschaft“, schließt sich die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Dr. Iryna Tybinka, an. „Ukrainische Waren und Dienstleistungen verdienen es, von lokalen Firmen und Verbrauchern entdeckt zu werden und den europäischen Binnenmarkt zu bereichern. Ich danke der Handelskammer Hamburg und der Visable GmbH, dass sie die Vernetzung und Knüpfung der Arbeitskontakte für ukrainische Unternehmen vorantreiben. Dieser Schritt ist ebenfalls ein Teil des Wiederaufbaus der Ukraine, der schon heute beginnt."





Konkret erhalten die ukrainischen Unternehmen das „Europages Europe Plus Package Premium“ für 12 Monate. Das Paket im Wert von über 3.400 Euro pro Jahr beinhaltet umfangreiche Leistungen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Produktpräsentation, Übersetzung und Datenauswertung. Die teilnehmenden Unternehmen aus Kyiv werden mit einem Onboarding begleitet, um die Services bestmöglich nutzen zu können.





Seit dem 1. Mai können sich Kyiver Unternehmen für die Premium-Pakete bewerben und werden von der Kyiv Chamber of Industry and Commerce nach Förderkriterien wie Exporterfahrung, Erfüllung der Produktstandards für den europäischen Markt, Unternehmensgröße und Umsatz ausgewählt. Der Präsident der Kyiv Chamber, Mykola Zasulskyi würdigt den zukunftsweisenden Schritt: „Wir sind dankbar für diese Möglichkeit, die ukrainischen Exporteure zu unterstützen, und hoffen auf die weitere Zusammenarbeit in der Zukunft, um das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine wiederherzustellen.“ Erweist sich das Pilotprojekt als erfolgreich, kann es als Vorbild für eine weiträumigere Einführung dienen, wofür dann Bundes- oder EU-Mittel eingeworben werden könnten.



Über den Städtepakt #HamburgKyiv

Die Bürgermeister Dr. Vitali Klitschko und Dr. Peter Tschentscher haben am 24. April 2022 eine strategische Partnerschaft ihrer Städte Kyiv und Hamburg begründet und dazu einen „Pakt für Solidarität und Zukunft“ vereinbart. Angesichts der humanitären Katastrophe in Folge der völkerrechtswidrigen Angriffe Russlands stand zur Umsetzung dieses Paktes zunächst die Unterstützung Kyivs durch die Stadt Hamburg in Zusammenarbeit mit #WeAreAllUkrainians, der Handelskammer Hamburg und Hanseatic Help e.V. im Vordergrund.

In der zweiten Phase der Partnerschaft geht es um die Stärkung der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen, um den Wiederaufbau von Kyiv und die weitere positive Entwicklung beider Städte zu fördern.



Foto: v.r.n.l.: Prof. Norbert Aust (Präses der Handelskammer Hamburg), Dr. Iryna Tybinka (Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg), Ira Zelenina (CEO Export Promotion Center Kyiv Chamber of Industry and Commerce) und Peter F. Schmid (CEO der Visable GmbH)