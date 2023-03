Veröffentlicht am 14.03.2023

Frauen in Ihrem Arbeitsleben unterstützen, fördern und begleiten. Ihnen Einstiege und Aufstiege ermöglichen – das sind die Themen, zu denen sich Handwerkerinnen am Internationalen Frauentag mit Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank sowie Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann und Bedra Duric, Kammer-Vizepräsidentin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Rathaus austauschten

Hamburg, 8. März 2023 – Rund 70 Handwerkerinnen kamen heute am Internationalen Frauentag auf Einladung von Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank ins Rathaus, um über Karrierechancen im Handwerk zu sprechen. Mit dabei sind auch Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann sowie die Kammer-Vizepräsidentin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Bedra Duric.

Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin: „Mit dem heutigen Tag zeigen wir, dass das Handwerk keine reine Männerdomäne ist. Auch wenn Frauen in vielen Branchen noch stark unterrepräsentiert sind, so hat das Handwerk doch bereits jetzt ein starkes weibliches Gesicht. Wir wollen und müssen das sich hartnäckig haltende Klischee vom reinen Männerberuf weiter aufbrechen. Denn das Handwerk bietet vielseitige Karriereperspektiven – gerade auch für Frauen. Wenn es uns nicht gelingt, die Frauenerwerbsquote im Handwerk zu erhöhen, wird sich der Fachkräftemangel in vielen Gewerken weiter verschärfen.“

Die Frauenquote im Hamburger Handwerk zu erhöhen, ist ein erklärtes Ziel der Handwerkskammer Hamburg. Mit zahlreichen Informations- und Unterstützungsangeboten sollen mehr Mädchen und Frauen für Handwerksberufe begeistert und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Hamburger Handwerksbetrieben gefördert werden. Hier setzt zum Beispiel die Vergabe des Hamburger Familiensiegels an, das von der Hamburger Allianz für Familien – eine Initiative des Senats, der Handwerkskammer und der Handelskammer – an besonders familienfreundliche Betriebe verliehen wird.

Denn sicher ist: Um Frauen fürs Handwerk zu gewinnen, sie zu fördern und zu halten, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und die Karrierechancen. Welche das sind und wie Frauen sie ergreifen und nutzen können, weiß das Team des Projekts Traumjob Handwerk der Handwerkskammer, das von der Europäischen Union und der Freien und Hansestadt Hamburg unterstützt wird. Zum Angebot gehören:

Infostunden zur Ausbildung von jungen Frauen: Diese bieten die Gelegenheit, sich einen Überblick über eine Ausbildung und berufliche Perspektiven als Handwerkerin zu verschaffen. Verschiedene Gewerke und Berufsbilder werden vorgestellt und über Entwicklungsmöglichkeiten zur Meisterin, Technikerin oder Betriebswirtin des Handwerks informiert. Außerdem gibt es Schnupperkurse eigens für Mädchen und spezielle Workshops mit Handwerkerinnen und wir beteiligen uns am Girls Day.

Aufstiegsfortbildung: „Traumjob Handwerk“ informiert über Bedingungen und Perspektiven der Aufstiegsfortbildung. Das Team begleitet und unterstützt bei der Laufbahnplanung. Gemeinsam werden sinnvolle Karriereschritte vorbereitet. Gesellinnen werden z.B. bei der Meistervorbereitung begleitet und unterstützt. Das Team informiert über finanzielle Förderungen wie das Aufstiegs-BAföG und die Meisterprämie.

Handwerkerinnen-Netzwerk und Handwerkerinnen-Sprechstunde: Circa viermal im Jahr treffen sich Handwerkerinnen in der Handwerkskammer – von der Auszubildenden bis zur Unternehmerin sind alle eingeladen. Das Netzwerk dient dem persönlichen Austausch und der Vertiefung von Fachthemen, die den Teilnehmerinnen besonders am Herzen liegen. Außerdem bietet die Vizepräsidentin der Handwerkskammer, Bedra Duric, regelmäßig Telefonsprechstunden für Handwerkerinnen zu allen Themen an, die den Frauen in ihrem beruflichen Alltag auf der Seele brennen.

Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann: „Ich bin sehr stolz auf unsere Hamburger Handwerkerinnen. Bei den Noten und Leistungen liegen sie meist weit vorne und zeigen uns Männern regelmäßig, wo der Hammer hängt. Die jungen Gesellinnen gehören überdurchschnittlich oft zu den Landes- und Bundessiegerinnen in ihrem jeweiligen Gewerk; außerdem ist die Erfolgsquote bei den Meisterprüfungen höher als bei ihren männlichen Kollegen. Das ist Power, die das Hamburger Handwerk braucht. Die Karrierechancen sind hervorragend. Wir zeigen Ihnen Wege und Möglichkeiten auf.“