Veröffentlicht am 19.03.2026

In mittelständischen Betrieben sind viele Maschinen im Einsatz: Fräsen, Pressen, Stanzen oder Schleifmaschinen. Azubis lernen in ihrer Ausbildung, mit ihnen umzugehen. Im Projekt easyARguide haben Wissenschaftler*innen der HAW Hamburg zusammen mit den Mittelstand-Digital Zentren aus Darmstadt, Hamburg und Rheinland, weiteren Hochschulen sowie einem Sanitärbauunternehmen eine Möglichkeit gefunden, mit einer App samt spezieller AR-Brille die Bedienung solcher Maschinen zu erleichtern. Das Projekt wurde vergangene Woche im Rahmen der "23rd International Conference on Smart Technologies & Education" in Rumänien prämiert.

Eine AR‑Brille ist im Grunde ein kleiner Computer, der vielleicht ein wenig wie eine Skibrille aussieht“, erklärt Dennis Wohlers, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Business Innovation Lab, einem Teil des Competence Center Smart Systems in Society. AR steht für „Augmented Reality“ – also erweiterte Realität. Das heißt, in die echte Umgebung werden digitale Informationen eingeblendet.

„Wenn man eine Maschine durch unsere AR‑Brille anschaut, sieht man nicht nur die Maschine selbst, sondern zusätzlich Hinweise wie Pfeile oder kurze Texte. Diese zeigen ganz genau, welcher Arbeitsschritt als nächstes ansteht“, erklärt Svetlana Golovanev, die genau wie Wohlers als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt arbeitet. Lernende werden durch die digitalen Lerninhalte Schritt für Schritt angeleitet, eine echte Maschine zu bedienen. So können sie selbständig und in ihrem eigenen Tempo lernen.

Zeitersparnis für Ausbilder*innen Anstatt alles schriftlich erklären zu müssen oder live vormachen zu müssen, können Ausbilder*innen in Betrieben durch die easyARguide-App dank eines einfachen Baukastensystems direkt an der Maschine Arbeitsschritte aufnehmen und mit Text, Sprache, Bildern, Videos oder Hologrammen ergänzen. Ganz ohne Programmierkenntnisse. Komplexe Prozesse werden auf diese Weise anschaulich aufbereitet und sind via Brille jederzeit abrufbar. Der Sanitärbaubetrieb ElbHandWerk aus dem Hamburger Umland hat mit der Brille gearbeitet und regelmäßig Feedback bereitgestellt, um die Brille auf die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen.

Das Projekt easyARguide wurde als Gewinner des GOLC (Global Online Laboratory Consortium) Awards im Rahmen der "23rd International Conference on Smart Technologies & Education" in der Kategorie "Virtual Reality and Augmented Reality Experiments" ausgewählt. Die Konferenz fand vom 11.-13. März in Transsilvanien, Rumänien statt. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Wohlers. „Sie motiviert uns, unsere Technik weiter zu verbessern.“