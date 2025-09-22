Veröffentlicht am 22.09.2025

Hamburg. ​Interaktive Veranstaltungsreihe des ​Fraunhofer IAOmit Workshops, KI-Demonstratoren, KI-Showroom und Impulsen zum Thema K​​I. ​​​Wie verändern KI-Anwendungen die Arbeitswelt und das Arbeitsumfeld? Wie kann man diese Veränderungen im eigenen Unternehmen implementieren? Und was bedeutet das für die eigene Arbeit? Diese Fragen sind Teil der Veranstaltungen im Projekt »KI-Studios« gemeinsam mit dem Programm »Die Zukunftszentren«. Bei den Veranstaltungen wird KI mit KI-Demonstratoren erlebbar gemacht und in Workshops der Frage nachgegangen, was Mitarbeitende, Interessensvertretungen und Entscheidungstragende brauchen, um betriebliche KI-Anwendungen gemeinsam zu gestalten.

​​​Der Arbeitsmarkt wandelt sich aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. Aber wie sehen diese Veränderungen konkret aus — und wie kann KI bei der eigenen Arbeit genutzt werden?

​Antworten auf diese Fragen geben das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart, das Regionale Zukunftszentrum Nord, das Regionale Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern+ (ZMV+) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen einer Veranstaltungsreihe im renommierten Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC).

​Neben KI-Demonstratoren des Projekts »KI-Studios« lädt der Showroom des ARIC dazu ein, die Vielfalt moderner KI-Technologien hautnah zu erleben – interaktiv, verständlich und niedrigschwellig machen praxisnahe Anwendungen die KI greifbar und erlebbar.

​​In Kooperation mit den Regionalen Zukunftszentren »Regionales Zukunftszentrum Nord« und »Regionales Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern+ (ZMV+)« werden in zwei aufeinander aufbauenden Workshops die Fragen diskutiert, wie KI die Arbeitswelt verändert, was Unternehmen benötigen, um das Potenzial von KI voll ausschöpfen zu können und wie man diese Veränderung im eigenen Unternehmen vorantreiben kann. Und vor allem: Was bedeutet der Einsatz von KI für die eigene Arbeit?

​Das ZMV+ wird in seinem Workshop einen praxisnahen Einblick in KI geben – von anschaulichen Grundlagen über internationale Trends bis zur Live-Demo eines KI-Agenten mit Datenschutz-Tipps.

​​Das Zukunftszentrum Nord konzentriert sich in seinem Workshop auf Sprachmodelle. Diese sind beeindruckende Wissensvermittler, doch ihr Handlungsspielraum ist bisher begrenzt. Das Model Context Protocol (MCP) ändert das: In einem interaktiven Vortrag wird gezeigt, wie Sprachmodelle zu echten Agenten werden, die Software steuern, Daten nutzen und mit euren Tools zusammenarbeiten können.

​​​Die Veranstaltung richtet sich an:​

​Mitarbeitende, Führungskräfte, Entscheiderebene von Unternehmen sowie Betriebsrätinnen und -räte.​​

Die Veranstaltung im Überblick:

​09:00 Uhr: Come-together und Impulsvorträge von KI-Studios, den Zukunftszentren und der Universität Leipzig

09:45 Uhr: KI-Demo-Rundgang und Showroom-Führung

​10:45 Uhr: Workshop 1: Entwicklung einer KI-Lösung (mit KI-Studios)

​12:00 Uhr: Mittagspause

​12:45 Uhr: Workshop 2 – Auswahl zwischen: ​KI-Basics mit Live-Demo: Praktische Anwendungen von KI im Arbeitsalltag (ZMV+) Wie wir KI-Agenten unsere Software bedienen lassen können – Das Model Context Protocol (Zukunftszentrum Nord)

​14:15 Uhr: Abschluss, Fazit und Möglichkeit zur weiteren Demo-Besichtigung und zu Einzelgesprächen Anmeldung

Datum: 08. Oktober 2025, 9:00 - 14:30 Uhr

Veranstaltungsort: ​Van-der-Smissen-Straße 9, 22767 Hamburg Quelle: ​Fraunhofer IAO