Veröffentlicht am 02.02.2026

"Zwischen Dauerkrise und Aufbruch: Perspektiven für die deutsche Wirtschaft": Unter diesem Thema stand die AGA-Jahrestagung, die gestern in der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg stattfand. Keynote-Speakerin vor mehr als 200 Gästen war Dr. Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Dr. Helena Melnikov zeichnete ein eindringliches Bild der aktuellen Wirtschaftslage: "Die wirtschaftlichen Herausforderungen für Deutschland sind so groß wie seit Jahren nicht mehr. Die Unternehmen stecken in einer tiefen Krise, zusätzlich belasten geopolitische Unsicherheiten ihren Alltag. Gerade jetzt braucht es offene Märkte und neue Handelsabkommen wie mit Mercosur, Indien oder Indonesien, damit unsere Wirtschaft widerstandfähig bleibt. Gleichzeitig müssen Unternehmen dringend entlastet werden: niedrigere Energiekosten, weniger Bürokratie und deutlich mehr Tempo bei Infrastrukturprojekten und Genehmigungsverfahren. Nur so kann Deutschland wieder an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Die Politik steht in der Verantwortung, mutig strukturelle Reformen einzuleiten und Unternehmerinnen und Unternehmern den Freiraum zu geben, den sie für Innovation und Wachstum brauchen."

Auch AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse griff in seinem Impuls das Mercosur-Freihandelsabkommen auf und forderte seine vorläufige Inkraftsetzung durch die EU-Kommission: "Europa steht in einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen vor einer klaren Entscheidung: Wollen wir gestalten oder weiter zögern? Handelsabkommen sind kein technisches Detail, sondern ein zentraler Bestandteil unserer wirtschaftlichen und strategischen Sicherheit. Das gilt besonders für Mercosur. Nach mehr 25 Jahren Verhandlungen darf Europa dieses Abkommen nicht erneut blockieren. Wer internationale Partnerschaften schwächt, macht sich abhängiger – wirtschaftlich wie politisch. Gerade in einer Welt, in der regelbasierte Ordnung, Lieferketten und Bündnisse unter Druck geraten, brauchen wir offene Märkte, verlässliche Partner und strategische Handlungsfähigkeit. Und auch Sicherheit und Verteidigung lassen sich nicht ohne wirtschaftliche Stärke denken."

Foto: AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse, DIHK-Hauptgeschäftsführerin Dr. Helena Melnikov und AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch // Foto: Krafft Angerer