Der perfekte Ort zum Wohnen und Arbeiten: Wohn-/Geschäftshaus mit Halle und großem Grundstück

Willkommen in Ihrem neuen Zuhause und Arbeitsplatz im begehrten Gewerbegebiet von Henstedt-Ulzburg! Dieses 2005 erbaute Wohn- /Geschäftshaus wurde 2017 umfassend modernisiert und bietet Ihnen auf ca. 154 m² eine perfekte Symbiose aus stilvollem Wohnen und effizienter Gewerbenutzung. Zur Zeit wird das Haus als EFH genutzt. Das Haus besticht durch seine lichtdurchfluteten Räume, die durch große Fensterflächen entstehen. Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit sind alle Fenster mit elektrischen Außenjalousien ausgestattet. Betreten Sie im Erdgeschoss eine großzügige Diele, die direkt in den hochwertigen Wohnbereich übergeht. Ein Gäste-WC und ein praktischer Hauswirtschaftsraum sind hier ebenfalls vorhanden. Das Herzstück bildet die hochwertige, offene Küche mit Kochinsel, die nahtlos in das L-förmige, lichtdurchflutete Wohnzimmer übergeht. Von hier aus gelangen Sie direkt auf die Südwest-Terrasse, die zu entspannten Stunden einlädt. Die durchgehend verlegten wertvollen Eichenparkettböden verleihen dem gesamten Erdgeschoss eine warme und elegante Atmosphäre. Im Obergeschoss erwartet Sie eine private Rückzugsoase: Das Elternschlafzimmer überzeugt mit einem angrenzenden Ankleidezimmer, das ausreichend Platz für Ihre Garderobe bietet. Zwei weitere freundliche Räume bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten. Das Badezimmer ist eine wahre Wohlfühloase, ausgestattet mit einer freistehenden Wanne und einer bodengleichen Dusche, die modernen Komfort garantieren. Über einen Windfang gelangen Sie direkt in die ca. 189 m² große Stahlhalle (mit integrierter Lagerempore), die mit ihrer beeindruckenden Innenhöhe von 4m vielseitige Nutzungsmöglichkeiten bietet. Ein elektrisches Sektionaltor von 3x3m ermöglicht eine bequeme Anlieferung. Weiterhin folgen der Heizungsraum, ein modernes Duschbad und zwei Mehrzweckräume, die vielseitige Nutzungsmöglichkeiten eröffnen. Das 1670 m² große Grundstück ist vollständig umzäunt und bietet einen gepflegten Garten zum Entspannen, für Fahrzeuge eine gepflasterte Fläche mit über 8 Stellplätzen sowie eine verdichtete Abstellfläche für Schwergerät.

Ausstattung

Extras:

- verfügbar ab Jan 2026

- Großzügige Südwestterrasse

- Elektrische Außenjalousien

- Parkettfußboden

- Fußbodenheizung

- Hochwertige Einbauküche mit Kochinsel

- Moderner Grundriss, helle, große Räume

- Neue Gasbrennwertheizung

- Alarmanlage

- 6600l Regenwassertank

- neu versiegelter Hallenboden

- verdichtete Abstellfläche für Schwergerät

- elektrisches Rolltor 3x3m

- LED Beleuchtung

- elektrisches Hoftor

- Schotterplatz für schweres Gerät

Lagebeschreibung

Die Immobilie liegt an einer Sackgasse in einem ruhigen, attraktiven Gewerbegebiet. Henstedt-Ulzburg, bekannt für seine dynamische Entwicklung und die Nähe zu Hamburg, bietet eine einzigartige Mischung aus ländlicher Idylle und urbaner Erreichbarkeit. Die Gemeinde zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität aus, mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Ärzten und vielfältigen Freizeitangeboten. Gleichzeitig ist sie ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen unterschiedlichster Branchen, was diese Immobilie sehr interessant macht. Henstedt-Ulzburg verfügt über eine zum HVV gehörige Bahnanbindung (AKN), die bequem in einigen Minuten fußläufig erreichbar ist, sowie einen Autobahnzubringer der A7, im Speckgürtel der Weltmetropole Hamburg. Zudem ist die Nord- und Ostsee über die A7 mit Anschluss an die neue A20 schnell erreichbar. Diese Immobilie ist die perfekte Lösung für Selbstständige, Freiberufler oder Familien, die Wohnen und Arbeiten unter einem Dach im Gewerbegebiet Henstedt-Ulzburg verbinden möchten.

Sonstiges

