Penthaus-Büro über den Dächern von Kaltenkirchen!

In zentraler Lage von Kaltenkirchen, direkt am Grünen Markt, im 3. OG befindet sich diese hochwertige Penthouse-Bürofläche mit einer Größe von ca. 136 m². Die Kombination aus exzellenter Sichtbarkeit, guter Erreichbarkeit und modernem Ambiente macht diese Immobilie besonders attraktiv für anspruchsvolle Unternehmen.

Die Einheit überzeugt durch einen großzügigen, offen gestalteten Grundriss mit viel Tageslicht. Der weitläufige Empfangsbereich eignet sich ideal für den stilvollen Empfang von Kunden und Geschäftspartnern und dient zugleich als zentraler Kommunikationsbereich.

Drei helle, gut geschnittene Büroräume ermöglichen flexible Nutzungskonzepte – von Einzelbüros bis zum Besprechungsraum. Große Fenster schaffen dabei eine freundliche, lichtdurchflutete und produktive Arbeitsatmosphäre.

Ein besonderes Highlight ist die großzügig geschnittene Dachterrasse, die zusätzlichen Raum für Pausen oder Meetings im Freien bietet und den exklusiven Charakter der Penthouse-Lage unterstreicht.

Die Ausstattung umfasst zudem ein Dusch-Bad, ein Gäste-WC, sowie eine Küche, die den Komfort für Mitarbeiter und Besucher abrundet. Eine moderne Fußbodenheizung sorgt in allen Räumen für ein angenehmes Raumklima.

Das Gebäude verfügt über einen Aufzug, der komfortabel bis in die Tiefgarage führt und somit einen barrierearmen Zugang gewährleistet.

Ergänzt wird das Angebot durch die Möglichkeit, je nach Verfügbarkeit Außenstellplätze sowie Stellplätze in der Tiefgarage anzumieten.

Diese Immobilie vereint modernes Arbeiten, eine durchdachte Raumaufteilung und eine erstklassige Lage zu einem überzeugenden Gesamtpaket.

Die monatliche Kaltmiete beträgt 2.250 €. Hinzu kommen 300 € Nebenkosten sowie 136 € Heizkosten. Auf die daraus resultierende Gesamtmiete wird die gesetzliche MwSt. erhoben.

Diese Bürofläche steht ab dem 01.07.2026 zur Verfügung. Die Kaution ist vor Schlüsselübergabe zu entrichten.

Lagebeschreibung

Kaltenkirchen präsentiert sich als äußerst attraktiver Bürostandort und vereint wirtschaftliche Dynamik mit einer hervorragenden Erreichbarkeit. Besonders die Nähe zur Metropolregion Hamburg (ca. 30 km) macht den Standort für Unternehmen interessant, die von der Strahlkraft der Großstadt profitieren möchten, ohne deren hohe Kostenstruktur in Kauf nehmen zu müssen. Über die direkte Anbindung an die A7 sowie die B4 sind sowohl die Hamburger Innenstadt als auch das überregionale Verkehrsnetz schnell und bequem erreichbar – ein klarer Vorteil für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter.



Darüber hinaus überzeugt Kaltenkirchen durch eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Angebote, Banken, medizinische Einrichtungen und weitere Dienstleistungen befinden sich in unmittelbarer Nähe und sorgen für kurze Wege im Arbeitsalltag. Dies steigert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Attraktivität des Standorts für Mitarbeiter.



Ein weiterer Pluspunkt ist das gewachsene wirtschaftliche Umfeld mit einer gesunden Mischung aus mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben und Dienstleistern. Diese Struktur erleichtert Netzwerkarbeit und schafft ein stabiles wirtschaftliches Fundament.



Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend: Der Bahnhof ist fußläufig in ca. 7 Minuten erreichbar und bietet über die AKN-Bahn eine direkte Verbindung in Richtung Hamburg und Neumünster. Dies stellt insbesondere für Pendler eine komfortable und zeitsparende Alternative zum Individualverkehr dar.



Insgesamt bietet Kaltenkirchen ideale Voraussetzungen für moderne Büro- und Gewerbenutzungen. Unternehmen profitieren hier von einer strategisch günstigen Lage, einer starken Infrastruktur und einem attraktiven Umfeld, das sowohl wirtschaftliche Effizienz als auch eine hohe Lebens- und Arbeitsqualität vereint.

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