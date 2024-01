Veröffentlicht am 03.01.2024

Neumünster (em) „Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Diese Entwicklung ist zum Ende des Jahres nicht ungewöhnlich. Saisonale Gründe spielen hier auch eine Rolle. Die Unternehmen sind zurückhaltend bei der Suche nach neuem Personal, halten aber weitgehend ihre Mitarbeitenden. Sie wissen, dass es schwer ist, neues Personal zu finden.

Mit Blick auf die rückläufige konjunkturelle Entwicklung zeigt sich der Arbeitsmarkt in Mittelholstein aber weiterhin in relativ guter Verfassung“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und ergänzt: „Im Vergleich zum Vorjahr ist ein spürbarer Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Jüngeren im Alter von 15 bis unter 25 Jahren zu sehen. Dem begegnen wir mit intensiver Beratung zum Erwerb eines Berufsabschlusses und beruflicher Qualifizierung. Diese ist im Hinblick auf den Wandel der Arbeitswelt durch Digitalisierung und Automatisierung im Übrigen für alle Personen im erwerbsfähigen Alter (ob arbeitslos oder beschäftigt) wichtig. Nur so kann eine nachhaltige Beschäftigung gelingen.“

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Dezember 9.857 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 195 mehr als im November (plus 2,0 Prozent) und 613 mehr als ein Jahr zuvor (plus 6,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im Dezember 5,2 Prozent. Im November lag sie bei 5,1 Prozent und vor einem Jahr bei 5,0 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Dezember 750 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 18 weniger als im November und neun mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 498 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 150 weniger als im November und 10 weniger als vor einem Jahr. Arbeitsagentur und Jobcenter Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Dezember 3.285 Personen – 194 mehr als im November (plus 6,3 Prozent) und 183 mehr als vor einem Jahr (plus 5,9 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Dezember 6.572 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind eine Person mehr als im November (plus 0,0 Prozent) und 430 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,0 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Dezember 442 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 58 mehr als im November (plus 15,1 Prozent) und 111 weniger als vor einem Jahr (minus 20,1 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Dezember aus dem Bereich Zeitarbeit, freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, dem Handel und dem Öffentlichen Dienst.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im Dezember 3.621 Menschen arbeitslos gemeldet – 96 mehr als im November (plus 2,7 Prozent) und 245 mehr als vor einem Jahr (plus 7,3 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im Dezember 8,4 Prozent. Im November lag sie bei 8,2 Prozent und vor einem Jahr bei 7,8 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Dezember 134 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 22 weniger als im November (minus 14,1 Prozent) und 31 weniger als vor einem Jahr (minus 18,8 Prozent).