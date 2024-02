Veröffentlicht am 01.02.2024

Neumünster (em) Im Februar haben sich in Mittelholstein etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Januar. „Die Zahl der Arbeitslosen bleibt in etwa auf dem Niveau des Vormonats“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und ergänzt: „Mir ist wichtig, immer wieder zu betonen, dass berufliche Qualifikation einer der wichtigsten Schlüssel für eine tragfähige und zukunftsweisende berufliche Tätigkeit ist.

Das fängt mit einer fundierten beruflichen Ausbildung nach dem Schulabschluss an. Mit der Woche der Ausbildung vom 11. bis 15. März informieren wir Schülerinnen und Schüler und motivieren sie, sich für diesen Weg zu entscheiden. Dabei arbeiten wir eng mit den Unternehmen und Schulen zusammen.“

Unsere Angebote im Rahmen der Woche der Ausbildung vom 11. – 15.2.2024 können hier eingesehen werden: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/woche-der-ausbildung-2024-der-agentur-fuer-arbeit-neumuenster-und-der-jobcenter-neumuenster-und-rendsburg-eckernfoerde.

Die duale Berufsausbildung ist einerseits ein wesentliches Standbein zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs in Unternehmen. Sie bietet andererseits Jugendlichen ein solides Funda-ment für ihren persönlichen Berufs- und Karriereweg. „Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, stehen ausgesprochen gut. Die Unternehmen suchen Nachwuchskräfte. Aktuell sind 1.833 betriebliche Ausbildungsstellen bei uns gemeldet. Da sollte für Jede und Jeden etwas dabei sein“, ist sich Steiger sicher.

Darüber hinaus besteht für Unternehmen ein zu beachtendes Bewerberpotenzial im Personenkreis der geflüchteten Menschen. „Zu uns geflüchtete Menschen sollen schneller auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Mit dem Job-Turbo soll ihre Integration stärker gefördert werden. Erste Arbeitserfahrungen und Spracherwerb können parallel realisiert werden. Damit dieser Ansatz gelingen kann, benötigen wir die Arbeitgeberseite. Geben Sie geflüchteten Menschen eine Chance und unterstützen Sie sie bei der Integration in Arbeit und damit in die Gesell-schaft. So können Sie sich auch Nachwuchskräfte sichern“, appelliert Steiger.

Arbeitgebende können ihren Personalbedarf bei ihrem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter Neumünster und Kreis Rendsburg-Eckernförde (gAG-S) melden. Dort können sie signalisieren, ob sie auch Einsatzmöglichkeiten für Geflüchtete sehen. Die Experten und Expertinnen des gAG-S informieren gerne über Möglichkeiten und Abläufe. Sie sind erreichbar unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555 20.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Februar 10.506 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 81 weniger als im Januar (minus 0,8 Prozent) und 746 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,6 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im Februar wie bereits im Januar 5,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Februar 768 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 308 weniger als im Januar und 66 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 565 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, acht mehr als im Januar und 125 weniger als vor einem Jahr.

Junge Menschen, die Anhaltspunkte dafür suchen, welchen beruflichen Weg sie nach dem Besuch der Schule einschlagen wollen, oder Menschen in Beschäftigung, die mit einer Qualifizierung ihre beruflichen Chancen am Arbeitsplatz verbessern möchten, können sich beraten lassen. Informationen zur ersten Orientierung gibt es unter

https://www.arbeitsagentur.de/bildung und https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung. Beratungstermine können online oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555 00 vereinbart werden.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Januar 3.638 Personen – 32 weniger als im Januar (minus 0,9 Prozent) und 247 mehr als vor einem Jahr (plus 7,3 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Februar 6.868 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 49 weniger als im Januar (minus 0,7 Prozent) und 499 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,8 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Februar 557 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 215 mehr als im Januar (plus 62,9 Prozent) und 32 weniger als vor einem Jahr (minus 5,4 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Februar aus dem Bereich der Zeitarbeit, der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, dem Öffentlichen Dienst und dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im Februar 3.889 Menschen arbeitslos gemeldet – 32 weniger als im Januar (minus 0,8 Prozent) und 304 mehr als vor einem Jahr (plus 8,5 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im Februar 9,0 Prozent. Im Januar lag sie bei 9,1 Prozent und vor einem Jahr bei 8,3 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Februar 220 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet

– 81 mehr als im Januar (plus 58,3 Prozent) und 17 weniger als vor einem Jahr (minus 7,2 Prozent).