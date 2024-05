Veröffentlicht am 15.05.2024

Neumünster (em) Ein Praktikum bietet Praktikantinnen und Praktikanten einen realitätsnahen Einblick in spezifische Branchen, den sie sonst erst in der Ausbildung erhalten würden. Dies kann entscheidend für ihre zukünftigen Karrierewege sein. Mittlerweile werden ein Großteil der Ausbildungsplätze über vorherige Praktika im selben Unternehmen besetzt.

Gemeinsam haben die Wirtschaftsförderungen der KielRegion GmbH und die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH daher ein zentrales Portal für Praktika ins Leben gerufen. Ziel ist es, Unternehmen und Praktikumssuchende einfacher miteinander zu verbinden. Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Schüler:innen, die auf der Suche nach einem praxisnahen Einblick in verschiedene Branchen sind.

Die Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Praktikumsangebote kostenfrei und unkompliziert auf dem Portal zu präsentieren, ohne sich um kontinuierliche Aktualisierungen kümmern zu müssen. Dadurch werden sie für potenzielle Nachwuchskräfte leichter auffindbar. Gleichzeitig können Schüler:innen kostenfrei nach Praktikumsplätzen suchen und die Unternehmen direkt kontaktieren.

