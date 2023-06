Veröffentlicht am 05.06.2023

Hamburg (em) Bei der feierlichen Preisverleihung überreichte Dr. Volker Wissing, Bundes­minister für Digitales und Verkehr, die Auszeichnung in der Kategorie Fuß- und Radweg­brücken an HHLA-Immobilien und das Planungs­team, bestehend aus panta ingenieure und studioH2K Architekten und bezeichnete das Bauwerk als zukunftsweisende Innovation im Ingenieurbau.



Die Jury hebt bei der kleinste „Eisen­bahn­brücke“ der Welt insbesondere die beeindruckende Reduzierung der Konstruktion auf das absolut Wesentliche sowie den innovativen Kunstgriff, das Tragwerk hinter der denkmalgeschützten Fassade zu verankern und im Inneren des Gebäudes zu gründen, vor. Erst diese Lagerung ermöglicht die optische Schwere­losigkeit und reduzierte Eleganz der Konstruktion sowie den minimalen Eingriff in den geschützten Bestand.





Aufgrund des besonderen Status des Welt­kultur­erbes und des Denkmal­schutzes mussten höchste Anforderungen an Gestaltung und Konstruktion erfüllt und technische Sonder­lösungen erarbeitet werden. Um diesen hohen Ziele zu erreichen, waren intensive Abstimmungs- und Planungs­prozesse notwendig und führten im Ergebnis zu einem aus­zeichnungs­würdigen Gesamtwerk.





„Vom Projektbeginn im Sommer 2016 bis zum Brücken­einhub sind vier Jahre vergangen. In dieser Zeit hat das gesamte Projektteam Abstimmungsgeschick mit dem Denkmal­schutz­amt, Ausdauer während der Planungs­phase, sowie Gründlichkeit bei der Bau­aus­führung bewiesen. Umso schöner ist es, wenn die eigene Arbeit am Ende mit der höchsten Auszeichnung für Ingenieur­leistung im Deutschen Brückenbau honoriert wird“, sagt Joeline Gronendahl, die gemeinsam mit Alexandre Rombourg die Projekt­leitung aus dem Bereich HHLA Immobilien übernommen hat.





Die HHLA hat für das Miniatur Wunderland rund 3.700 Quadratmeter an zusätzlicher Mietfläche im Zuge der Gesamtmaßnahme „Sanierung Speicherblock L31-33“ hergestellt, um eine Erweiterung der beliebtesten Touristen­attraktion der Hansestadt zu ermöglichen.





Das vollverglaste Verbindungs­element wurde über dem Kehrwiederfleet eingesetzt. Heute führt über die 25 Meter lange Brücke die längste Modelleisenbahntrasse der Welt.