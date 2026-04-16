Veröffentlicht am 16.04.2026

Bildungssenatorin Ksenija Bekeris und Handwerkskammer-Vizepräsidentin Bedra Duric besuchen weibliche Auszubildende im Handwerk und tauschen sich über Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven aus.

Senatorin Ksenija Bekeris (Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung) und Bedra Duric, Arbeitnehmer-Vizepräsidentin der Handwerkskammer Hamburg, besuchten heute drei Ausbildungsbetriebe des Handwerks, um sich vor Ort über Berufsbilder, Ausbildungssituation, Herausforderungen und Perspektiven für weibliche Auszubildende zu informieren. Dabei erhielten sie Einblicke in die Berufe Orthopädietechnik-Mechaniker/in (Sanitätshaus Rosenau GmbH), Friseur/in (Meinecke – Mein Friseur) sowie Bestattungsfachkraft (Schaarschmidt Bestattungen).

Die Handwerkskammer Hamburg unterstützt mit ihrem umfassenden Förderangebot Frauen, die ihren Weg ins Handwerk finden oder ihn dort weitergehen möchten, vom Start in die Ausbildung bis zur Gründung und Unternehmensführung. Neben weiblichen Role Models und Ausbildungsbotschafterinnen, die in Kontakt mit Schülerinnen gehen, wurden zuletzt ein individuelles Coachingangebot sowie ein Mentorinnenprogramm für weibliche Auszubildende aufgebaut. Zudem werden verstärkt Netzwerkveranstaltungen und eine Aufstiegsbegleitung für Handwerkerinnen angeboten.

Senatorin Ksenija Bekeris: „Das Handwerk bietet jungen Frauen hervorragende Perspektiven: Es ist praxisnah, sinnstiftend und eröffnet viele Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung. Mit den heutigen Betriebsbesuchen wollen wir zeigen, wie breit das Spektrum handwerklicher Berufe ist – von Gesundheitsberufen über klassische Ausbildungswege bis hin zu ganz besonderen Nischen. Entscheidend ist, dass junge Frauen sich alle Wege zutrauen und gute Vorbilder erleben. Dafür brauchen wir Sichtbarkeit, Ermutigung und starke Ausbildungsbetriebe.“

Bedra Duric, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Hamburg: „Das Handwerk bietet vielfältige, sichere und zukunftsfähige Perspektiven — genau die richtigen Voraussetzungen für junge Frauen, die handwerklich arbeiten und Karriere machen wollen. Denn klar ist: Hamburg braucht Handwerkerinnen. Wir begleiten und unterstützen sie, indem wir vernetzen, begeistern, sensibilisieren, Rollenklischees aufbrechen und Vorbilder stärken.“

Mit den Besuchen wollen die Senatorin und die Handwerkskammer Hamburg ein gemeinsames Signal setzen: Handwerk ist ein attraktives Berufsfeld für Frauen – in ganz unterschiedlichen Gewerken. Netzwerke, Mentoring- und Coachingangebote sowie gezielte Informationsformate sollen dazu beitragen, mehr Frauen für das Handwerk zu gewinnen und langfristig im Beruf zu halten. Die Handwerkskammer verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf ihre Netzwerke und Beratungsangebote für Handwerkerinnen in Hamburg.

Stationen der Betriebsbesuche am 10. April 2026: