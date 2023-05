Veröffentlicht am 25.05.2023

Im Rahmen des EU-Projekts STAR Cities zum Flusstourismus hat die Metropolregion Hamburg ihr digitales Angebot zur Industriekultur entlang der Elbe ausgebaut. Ziel war es - im Sinne nachhaltiger Tourismusentwicklung - die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit regionaler Schätze der Industriekultur zu fördern. Live und vor Ort gibt es die nächsten Tage der Industriekultur am 23. und 24. September 2023.





Das jetzt abgeschlossene INTERREG Europe Projekt Star Cities hatte zum Ziel, Gästen auch außerhalb der touristischen Zentren attraktive Angebote zu bieten. Gemeinsam entwickelten die europäischen Stadtregionen Rom, Paris, Kaunas, Ljubljana und die Metropolregion Hamburg Lösungsansätze für einen nachhaltigen Tourismus entlang ihrer Flüsse. Das Programm ermöglichte der Metropolregion Hamburg im Rahmen einer sogenannten „Pilot Action“ die Übertragung von innovativen Lösungen aus einer Partnerregion. In der Metropolregion Hamburg wurde dabei einen Ansatz aus Venedig erprobt. Dort erzählt das digitale „Water Museum of Venice“ mit Audiosequenzen und Videos die Geschichte der venezianischen Gewässer.





Die Metropolregion Hamburg sieht in dem großen Erfolg ihrer „Tage der Industriekultur am Wasser“ Potenzial für eine dauerhafte Etablierung der Industriekultur als Ausflugsziel. Die Denkmäler haben einen hohen touristischen Wert, da sie oft attraktiv in die Natur eingebettet liegen. Während das Festival nur alle zwei Jahre stattfindet, können viele Orte ganzjährig besichtigt werden. Außerhalb des Festivals sind sie oft vor den Gästen verborgen oder es fehlt an Erklärungen für diejenigen, die anhalten und mehr erfahren möchten. Sie könnten nachhaltige touristische Angebote werden, die abseits der ausgetretenen Pfade, auch mit dem Fahrrad erreichbar sind.





Beworben wurden diese Schätze der Industriekultur bislang meist klassisch. Das letzte Festival 2021 hat deutlich gemacht, dass, häufig digitale Angebote, zum Beispiel zur Bewerbung in den Sozialen Medien, fehlen. Mit den 43.000 Euro Fördergeldern hat die Metropolregion nun zusätzliche digitale und multimediale Angebote zu den Schätzen der Industriekultur geschaffen. Mit neuen Materialien wie Routen und Karten, einem Podcast und Filmen sollen Gäste auch in der Zeit zwischen den Festivals für einen Ausflug zu historischen Schiffen, Werften, Leuchttürmen und Wassermühlen begeistert werden.





Vom 23. bis 24. September 2023 wird die Industriekultur am Wasser in der Metropolregion Hamburg wieder live erlebbar sein: Auf alten Pötten, in dunklen Speichern und bei Maschinen in Aktion.