Veröffentlicht am 29.01.2026

Hamburg. Ein starkes Signal für die Zukunft der Energieforschung: Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) plant ein neues Forschungsgebäude für das Competence Center für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz (CC4E) der HAW Hamburg und das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES zu errichten. Damit entsteht ein Ort, an dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit Unternehmenspartnern innovative Technologien für die Energiewende entwickeln, testen und für die Öffentlichkeit erlebbar machen.

Das Vorhaben wurde bereits im Oktober 2025 von der Bürgerschaft beschlossen mit dem Ziel, die Innovationskraft des Standorts zu stärken und Raum für Labore, Büros sowie die Präsentation zukunftsweisender Technologien zu schaffen. Die Baugenehmigung wurde noch im Dezember 2025 erteilt, Baustart wird im Frühjahr 2026 sein, das Gebäude soll 2028 in Betrieb genommen werden. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro. Hierfür stellt die Freie und Hansestadt Hamburg einen Investitionskostenzuschuss bereit, zusätzlich soll der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union das Vorhaben mit rund 6 Mio. Euro unterstützen. Die übergeordnete Projektsteuerung übernimmt die Sprinkenhof GmbH, die Planung übernehmen die Büros MHB Architekten + Ingenieure GmbH sowie Averdung Ingenieure & Berater GmbH für die Technische Gebäudeausstattung. Das Projekt wird im Mieter-Vermieter-Modell (MVM) gemäß der VV-Bau (Verwaltungsvorschriften über die Durchführung von Bauaufgaben der Freien und Hansestadt Hamburg) realisiert.

Maryam Blumenthal, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung: „Damit die Energiewende gelingen kann, muss sie in unserem Alltag ankommen. Mit dem neuen Forschungsgebäude am Energie-Campus machen wir sie sichtbar und verständlich. Dort wird erforscht, wie saubere Energie künftig funktioniert. Das stärkt den Stadtteil, fördert die Forschungsstärke der beiden Einrichtungen CC4E und Fraunhofer IWES und bringt die Energiewende konkret voran. Ich freue mich, dass das Projekt nun in die nächste wichtige Phase geht.“

Prof. Dr. Ute Lohrentz, Präsidentin der HAW Hamburg: „Das Projekt weist weit über die Mauern eines Gebäudes hinaus: Es ist ein starkes Signal für die Zukunft unserer Energieversorgung. Die Digitalisierung der Energiewende und die Sektorkopplung sind entscheidende Hebel, um die Transformation zu schaffen, und genau hier setzt das CC4E der HAW Hamburg an. Besonders wichtig ist mir, dass das Forschungsgebäude nicht nur ein Ort für exzellente Wissenschaft wird, sondern auch ein Raum für Begegnung und Dialog. Denn die Energiewende gelingt nur gemeinsam – mit Forschung, Wirtschaft und den Menschen in unserer Stadt.“

Prof. Dr.-Ing. Hans Schäfers, Leiter des CC4E: „Das neue Gebäude gibt uns die Möglichkeit, unsere Forschung zur Energiewende weiter auszubauen und sichtbar zu machen. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir hier Lösungen für ein nachhaltiges Energiesystem – von der Erzeugung über die Speicherung bis zur intelligenten Nutzung. Der Showroom wird dabei helfen, unsere Arbeit für alle greifbar zu machen. Gleichzeitig entsteht ein Ort, an dem sich Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft begegnen können, um gemeinsam an den Herausforderungen der Energiezukunft zu arbeiten“.

Das dreigeschossige Gebäude entsteht zwischen der Straße „Am Schleusengraben“ und dem Kanal „Schleusengraben“ und umfasst rund 2.500 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Geplant sind sechs Forschungslabore, Büroarbeitsplätze für etwa 50 Mitarbeitende, Konferenzräume sowie ein Showroom, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung durch Exponate, Modelle und digitale Anwendungen anschaulich vermitteln.

Im Mittelpunkt stehen Technologien zur Sektorkopplung – also die Verbindung des Sektors der Stromerzeugung mit den Verbrauchssektoren Wärme, Mobilität und Industrie – sowie die Digitalisierung der Energiewende. Die Forschenden untersuchen unter anderem, wie sich CO₂ aus Industrieprozessen oder aus der Umgebungsluft abscheiden und mit grünem Wasserstoff zu synthetischen Energieträgern umwandeln lässt (Power-to-X). Auch die intelligente Steuerung von Energiekomponenten gehört zu den zentralen Themen.

Der Neubau dient zugleich als Innovationsmotor des Stadtentwicklungsprojekts „Innovationspark Bergedorf“, einem von vier geplanten Innovationsparks der Stadt Hamburg. Die HAW Hamburg und das CC4E gestalten die Entwicklung der Fläche rund um den Energie-Campus als künftigen Innovationsort mit.

Bereits seit 2015 betreibt das CC4E ein Forschungsgebäude am Schleusengraben, ergänzt durch den 2018 errichteten Forschungswindpark Hamburg-Curslack. Die enge Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IWES – etwa bei der Nutzung eines Großprüfstands für Windenergieanlagen – setzen die Partner im neuen Gebäude fort.