Veröffentlicht am 20.08.2026

Auf Grundlage einer heute durch den Hamburger Senat erlassenen Rechtsverordnung startet das Business Improvement District (BID) Tibarg IV in die vierte Laufzeit. Damit wird das zentrale Stadtteilzentrum Niendorfs in den kommenden fünf Jahren gezielt weiterentwickelt und gestärkt.

Ziel des BID ist es, die Attraktivität des Quartiers für Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher sowie Bewohnerinnen und Bewohner weiter zu erhöhen und die Rahmenbedingungen für die ansässigen Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe nachhaltig zu verbessern. Im Fokus stehen die Erhaltung und Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, eine zeitgemäße Digitalisierung und Vermarktung des Standortes und die Förderung eines lebendigen, sicheren und sauberen Stadtteilzentrums. Durch den Einsatz zusätzlicher Service- und Reinigungsdienste wie dem „Tibargmeister“, einem professionellen Quartiersmanagement, einer bunten Saisonbepflanzung und gezielten Marketingaktivitäten wird die Bedeutung des Tibarg als zentraler Ort zum Einkaufen, Arbeiten, Wohnen und Begegnen weiter ausgebaut und gestärkt.

Für das nun eingerichtete BID Tibarg IV stehen in der fünfjährigen Laufzeit rund 1,3 Mio. Euro zur Verfügung, die aus privaten Mitteln der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer finanziert und in den Standort investiert werden.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: „Mit dem BID Tibarg IV setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadtteilzentren. Das Engagement der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer am Tibarg zeigt, wie gemeinschaftliche Initiativen die Lebensqualität und Wirtschaftskraft vor Ort nachhaltig stärken können. Die umfassenden Maßnahmen – von der Aufwertung des öffentlichen Raums durch eine attraktive saisonale Bepflanzung über die Organisation vielfältiger Veranstaltungen bis hin zu gezielten Marketingaktionen und modernen Serviceangeboten – schaffen einen lebendigen und einladenden Ort mit großer Strahlkraft.“

Nina Häder, Geschäftsführende Gesellschafterin Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH: „Mein besonderer Dank gilt den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, die mit ihrer Unterstützung und ihrem Vertrauen den Weg für das BID Tibarg IV geebnet haben. Ihr Engagement zeigt, dass sie bereit sind, Verantwortung für ihren Standort zu übernehmen und gemeinsam in dessen Zukunft zu investieren. Das BID ist ein entscheidender Baustein, um den Tibarg auch in den kommenden Jahren als attraktives, lebendiges und wettbewerbsfähiges Stadtteilzentrum weiterzuentwickeln. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass der Tibarg auch künftig ein Ort bleibt, an dem Menschen gerne einkaufen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen.“