Veröffentlicht am 11.06.2026

Quickborn Am 5. Juni 2026 hat die CH OLEOCHEMICALS GmbH das Richtfest für ihren neuen Unternehmensstandort im Quickborner EQ Businesspark gefeiert. Nur rund sechs Monate nach dem ersten Spatenstich am 3. Dezember 2025 ist der Rohbau bereits fertiggestellt. Damit hat das Bauvorhaben deutlich schneller als ursprünglich erwartet Gestalt angenommen und sich zu einer weiteren Erfolgsgeschichte für das Unternehmen und den nachhaltigen Gewerbestandort entwickelt.

„Noch vor wenigen Monaten haben wir hier den ersten Spatenstich gefeiert und gemeinsam die Betonsohle gegossen", freute sich Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann vor Ort. „Heute steht bereits der Rohbau. Das zeigt, mit welcher Verlässlichkeit und Dynamik CH OLEOCHEMICALS dieses Projekt vorantreibt."

Das etwa 420 Quadratmeter große Neubauprojekt entsteht auf einer Grundstücksfläche von 1.600 Quadratmetern und schafft 20 bis 25 Arbeitsplätze. Als Investitionsvolumen sind rund 2 Millionen Euro veranschlagt worden.

Bürgermeister Thomas Beckmann ergänzt: „Das Unternehmen passt hervorragend zum EQ Businesspark: Aus gebrauchten, rein pflanzlichen Ölen und Fetten entstehen hochwertige Energieprodukte, die in hohem Maße CO₂-Emissionen reduzieren. Gleichzeitig entsteht auf einer ehemals brachliegenden Fläche ein moderner, nachhaltiger Unternehmensstandort mit attraktiven Arbeitsplätzen – ganz im Sinne des Businessparks, der auf die nachhaltige Nutzung bestehender Ressourcen setzt. Hier kommt tatsächlich zusammen, was zusammengehört."

Mit der Ansiedlung der CH OLEOCHEMICALS GmbH hat der EQ Businesspark ein Unternehmen gewonnen, das wirtschaftlichen Erfolg und nachhaltiges Handeln in besonderer Weise miteinander verbindet. Das Unternehmen leistet durch seine Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zum Klimaschutz.

Besonders gefreut hat Bürgermeister Beckmann, dass mit Thorsten Cammann ein Quickborner Unternehmer sein erfolgreiches Unternehmen in die eigene Heimatstadt gebracht hat. Gleichzeitig wurde der Neubau durch die ebenfalls in Quickborn ansässige Ö-Haus GmbH realisiert. Für Thomas Beckmann steht das Projekt damit auch für regionale Wertschöpfung, unternehmerische Verbundenheit und Vertrauen in den Standort Quickborn.

„Die Unterstützung war großartig", betont CH OLEOCHEMICALS-Geschäftsführer Thorsten Cammann. „Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Thomas Beckmann, der Stadtverwaltung und der WEP war von Anfang an unkompliziert, vertrauensvoll und lösungsorientiert. Gleichzeitig haben unsere Baupartner hervorragende Arbeit geleistet und das Projekt mit großem Engagement vorangetrieben. Dadurch konnten wir deutlich schneller bauen als ursprünglich geplant. Dass wir heute schon Richtfest feiern können, freut uns deshalb ganz besonders."

Auch die WEP hat die Entwicklung des Projekts von Anfang an eng begleitet. Gemeinsam mit der Stadt Quickborn hat sie den EQ Businesspark als fossil- und emissionsfreien Gewerbestandort entwickelt und damit die Grundlage für zukunftsfähige Unternehmensansiedlungen geschaffen. Die erfolgreiche Entwicklung der CH OLEOCHEMICALS GmbH hat einmal mehr bestätigt, dass das gemeinsame Konzept aufgegangen ist und nachhaltige Gewerbeentwicklung auf eine hohe Nachfrage trifft.

„Das heutige Richtfest hat gezeigt, welches Potenzial im EQ Businesspark steckt", erklärt Thomas Beckmann. „Unternehmen wie CH OLEOCHEMICALS stärken unseren Wirtschaftsstandort, schaffen Perspektiven für die Zukunft und beweisen, dass wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Verantwortung hervorragend zusammenpassen."