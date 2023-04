Veröffentlicht am 13.04.2023

Quicknorn (em) Im Rahmen des Projektes "Bewegte Stadt" wird Quickborn in den nächsten Jahren von einem Innenstadtmanagement begleitet. Den Zuschlag dafür erhielt das Hamburger Unternehmen ProQuartier.

Das Innenstadtmanagement hat zum Ziel, die Akteure zum vereinten Handeln zu bewegen, um so die strukturellen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. In einem ersten Schritt werden sich die Ansprechpartner des Innenstadtmanagements, Hugo Polauke und Clara Henn von ProQuartier, ab dem 20. April 2023 vor Ort in den Ladenlokalen vorstellen. Sie möchten ein aktuelles Stimmungsbild über die Lage der Innenstadt ermitteln und umsetzbare Maßnahmen identifizieren, durch die unsere Innenstadt langfristig gestärkt werden kann.

Vorab schon einmal ein großes Dankeschön an alle, die sich die Zeit nehmen werden mit dem Innenstadtmanagement ins Gespräch zu gehen!