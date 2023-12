Veröffentlicht am 06.12.2023

Kreis Pinneberg (em) Mit Maßnahmen im Wert von 1,5 Millionen Euro pro Jahr setzt der gesetzlich für Bus-ÖPNV verantwortliche Kreis Pinneberg sein ÖPNV-Engagement im Hinblick auf die Zukunftsthemen Mobilitätswende und Klimaschutz fort. Im Ergebnis macht der Kreis damit erneut einen der größten Entwicklungsschritte seiner ÖPNV-Geschichte.

Diese Ausbaumaßnahmen werden umgesetzt (für weitere Details siehe hvv-PM & hvv.de):

Neu: Linie X99 Wedel – Uetersen – Elmshorn

Die X99 wird als vierte XpressBuslinie neu eingeführt. Sie fährt Mo. - So. ganztägig im 60 Min-Takt; in der Hauptverkehrszeit durchgehend zwischen Wedel und Elmshorn, im übrigen Tagesverlauf zwischen Uetersen und Elmshorn. Damit verdichtet sie das bestehende Busangebot der Linien X89 und 489 im Korridor Wedel – Uetersen – Elmshorn, zusammen mit der X89 entsteht Mo. - Fr. in der Hauptverkehrszeit ein 30-Min-Takt zwischen Wedel und Elmshorn. Aufgrund ihrer ganztägigen, direkten Führung ins Elmshorner Industriegebiet Süd bringt die X99 zudem eine neue Qualität mit hohem Zusatznutzen ins ÖPNV-System (siehe hierzu auch anliegenden Flyer).

Linie 184 Halstenbek – Rellingen – HH-Elbgaustraße – Schenefeld

Mo - Sa: ganztägiger 20-Min-Takt durch Verdichtung des 40-Min-Takts Mo. - Fr. von 20 - 24 h und Sa. von 5 - 24 h.

Linie 185 Kummerfeld – Pinneberg – Halstenbek - Schenefeld

Mo - Sa: ganztägiger 20-Min-Takt durch Verdichtung des 40-Min-Takts Mo. - Fr. von 20 - 24 h und Sa. von 5 - 24 h.

Linie 285 Pinneberg – Halstenbek – Schenefeld – HH-Iserbrook

Mo - Sa: ganztägiger 20-Min-Takt durch Verdichtung des 40-Min-Takts Mo. - Fr. von 20 - 24 h und Sa. von 5 - 24 h.

Linie 6663 Uetersen – Appen - Pinneberg

Mo. - Sa.: ganztägiger 20/30-Min-Takt durch Verdichtung des 60-Min-Takts auf einen 30-Min-Takt Mo. - Fr. von 20 - 24 h und Sa. von 5 - 24 h.



Elfi Heesch, Landrätin des Kreises Pinneberg: „Mobilitätswende funktioniert dann, wenn die Menschen eine echte Alternative zum Auto haben. Mit einem attraktiven und leistungsstarken ÖPNV schaffen wir Alternativen und kommen mit dem jetzigen Ausbau-Paket einen weiteren Schritt voran in Sachen klimafreundlicher Mobilität in unserer Region.“

Claudius Mozer, Leiter der SVG Südwestholstein, des gemeinsamen ÖPNV-Managements der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg: „So geht die Mobilitätswende – mit mehr und besserem ÖPNV. Schnellere Verbindungen durch eine neue XpressBus-Linie mit Direktbedienung des Elmshorner Industriegebiets Süd, Taktverdichtungen für mehr Attraktivität und Flexibilität auf bestehenden Linien auch über die Kreisgrenze hinaus – das sind weitere Meilensteine für einen noch attraktiveren ÖPNV für die Menschen im Kreis Pinneberg und darüber hinaus.“