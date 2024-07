Veröffentlicht am 05.07.2024

Quickborn (em) „Wir freuen uns sehr, hier einen neuen Standort für die Umsetzung unseres Konzeptes der HANDWERKERHÖFE gefunden zu haben“, so Antonius de Waal, geschäftsführender Gesellschafter der De Waal Partners GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen lud am 2. Juli in die neuen Handwerkerhöfe am Albert-Einstein-Ring 2 im WEP Gewerbebiet Quickborn, um durch die neuen Räumlichkeiten zu führen. Thomas Beckmann, Bürgermeister der Stadt Quickborn, und Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH, folgten der Einladung mit Freude.

Bürgermeister Thomas Beckmann zeigte sich begeistert von der Idee der Handwerkerhöfe: „Sie bieten Mietflächen für kleine und mittlere Handwerksbetriebe an. Das ermöglicht Betriebsansiedlungen an einem zentralen Standort, der über die sehr gute Erreichbarkeit und der direkten Autobahnausfahrt ein idealer Standort hier im Kreis Pinneberg ist. Es kommt unseren zahlreichen Handwerksbetrieben entgegen und wirkt gleichzeitig deren Wegzug aus der Region entgegen. Und nicht zuletzt wird für die hier nun ansässigen Unternehmen der Austausch untereinander gefördert und es ergeben sich Synergien in der Zusammenarbeit.“

„Quickborn ist die zweite Kommune im Kreis Pinneberg, in der wir unser Konzept realisieren konnten.“ freut sich de Waal. Dafür hatte das Hamburger Immobilienunternehmen ein rund 6.000 m2 großes Gewerbegrundstück der WEP erworben. Nun sind das Gebäude mit einer Grundfläche von über 3.000 m² sowie die Außenanlagen fertig gestellt und bereits Flächen an Mieter übergeben.

„Mit diesem Bauvorhaben schließen wir eine Angebotslücke in Quickborn und erweitern das Angebot für Handwerksbetriebe im Kreis Pinneberg. Die Variabilität im Flächenangebot sehe ich als großen Vorteil gerade für viele kleine Betriebe, darum freut mich diese Ansiedlung umso mehr“ verkündet WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers.

Platz für weitere Mieter vorhanden

Bereits ab einer Größe von 80 m2 können kleine und mittlere Handwerksbetriebe, aber auch größere Industrieunternehmen Flächen anmieten. Die hochflexiblen Einheiten sind vielseitig verwendbar. „Ob als Lagerfläche, Werkstätte oder Produktionsfläche, die HANDWERKERHÖFE Quickborn sind für Jedermann“ erklärt Geschäftsführer Antonius de Waal. Das zeigt sich auch an der Branchenbreite der aktuellen Mieter. Neben Handwerksbetrieben wie die Zimmerei Rathjens oder Ketz und Behnke Elektrotechnik hat auch die Kaffeerösterei Doppio Coffee hier eine neue Heimat gefunden. Die Feuerwehr Quickborn eröffnete im März ihren Interimsstandort in den Handwerkerhöfen. Aktuell steht nur noch eine Einheit mit 550 Quadratmeter für interessierte Unternehmen zu Anmietung zur Verfügung. Informationen hierzu sind unter https://handwerkerhoefe.com zu finden.