Veröffentlicht am 07.08.2025

Tornesch. Der Schritt in die Selbstständigkeit will gut durchdacht sein. Am 25. September 2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr bietet eine kostenlose digitale Informationsveranstaltung allen Gründungsinteressierten und Jungunternehmer*innen aus dem Kreis Pinneberg die Möglichkeit, sich umfassend über die Grundlagen einer nachhaltigen Unternehmensgründung zu informieren.

Die kompakte Online-Veranstaltung richtet sich sowohl an Personen, die eine Vollerwerbsgründung planen, als auch an diejenigen, die zunächst im Nebenerwerb starten möchten. Expertin behandelt das "ABC" der Gründung und gibt praxisnahe Einblicke in die wichtigsten Aspekte der beruflichen Selbstständigkeit.

Für die Teilnahme benötigen Interessierte lediglich einen PC oder Notebook mit stabiler Internetverbindung sowie Kamera und Mikrofon, die während der gesamten Veranstaltung eingeschaltet bleiben sollten. Diese interaktive Ausrichtung ermöglicht einen direkten Austausch zwischen den Teilnehmern und Referenten.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Den Zugangslink zur digitalen Veranstaltung erhalten angemeldete Teilnehmer am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail.

Interessierte können sich für weitere Informationen zur Veranstaltung direkt an juncker@wep.de wenden. Hier erhalten sie auch Details zur Anmeldung sowie Antworten auf spezifische Fragen rund um die Informationsveranstaltung.

Die Veranstaltung ist Teil der kontinuierlichen Gründungsförderung im Kreis Pinneberg und soll potenzielle Unternehmer dabei unterstützen, ihre beruflichen Ziele erfolgreich zu verwirklichen.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick: