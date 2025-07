Veröffentlicht am 23.07.2025

Kreis Pinneberg. Für alle, die den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit erwägen, bietet der Kreis Pinneberg am 25. September 2025 eine kostenlose digitale Informationsveranstaltung an. Von 10:00 bis 12:00 Uhr erhalten Interessierte einen kompakten Überblick über die wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Unternehmensgründung.

Die zweistündige Veranstaltung richtet sich sowohl an Personen, die eine Vollerwerbsgründung planen, als auch an solche, die zunächst nebenberuflich den Weg in die Selbstständigkeit erkunden möchten.

Im Mittelpunkt des digitalen Workshops steht das "ABC" einer nachhaltigen Gründung. Die Teilnehmer erhalten praktische Informationen zu den ersten Schritten in die Selbstständigkeit und lernen, wie sie ihre Arbeitszeit effektiv für die Entwicklung und den Aufbau des eigenen Unternehmens einsetzen können.

Das Angebot richtet sich an alle Gründungsinteressierten und Jungunternehmer aus dem Kreis Pinneberg. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt digital, wodurch eine flexible Teilnahme ermöglicht wird.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 25. September 2025

Uhrzeit: 10:00 bis 12:00 Uhr

Format: Digital/Online

Zielgruppe: Gründungsinteressierte und Jungunternehmer aus dem Kreis Pinneberg

Kosten: Kostenfrei

Informationen bei der WEP Mail: Juncker@wep.de