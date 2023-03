Jetzt schon planen: Die nächste Weihnachtsfeier

Norderstedt (sw) Die nächste Weihnachtsfeier kommt ganz bestimmt! Wer frühzeitig anfängt, die anstehende Firmen-Weihnachtsfeier zu planen, ist auf der sicheren Seite und gerät nicht kurz vor dem großen Fest in Stress.



Es gibt viele Aspekte, die beachtet werden müssen. Wer bei der Planung und Umsetzung Unterstützung sucht, kann auf das Team der Agentur Thomas Will zählen. „Genau jetzt ist die richtige Zeit, sich als Unternehmen zu überlegen, in welchen Räumlichkeiten die nächste Feier stattfinden soll, welches Catering gebucht wird und ob es ein Rahmenprogramm geben soll. Wir übernehmen gerne die gesamte Organisation und sorgen dafür, dass Ihr Event für die Mitarbeiter unvergesslich wird“, erklärt Geschäftsführer Thomas Will. Kunden erhalten bei der Agentur Thomas Will das Rundum-Paket. „Wir vermitteln eindrucksvolle Event Locations, stellen ein hochwertiges Catering zusammen, buchen das vielseitige Musik- und Showprogramm und sind auf Wunsch mit unserem Personal vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung zu gewährleisten“, so Thomas Will abschließend.



Foto: Eine Weihnachtsfeier erfordert bereits im Vorfeld eine genaue Organisation, damit die Feier ein wahrer Höhepunkt des Jahres wird.

Veröffentlicht am: 26.06.2012