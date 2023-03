Neumünster (lm/lr) Im Sinne des Firmennamens – SAFE Sicherheit & Service GmbH – bietet das Team um Geschäftsführer Lutz Holland seinen Kunden besonderen Service für mehr Sicherheit.



Dazu zählt im Segment des Wach- und Sicherheitsschutzes zu Beginn jeder Maßnahme eine ausführliche Sicherheitsanalyse mit anschließender Beratung. Die qualifizierten Experten verfügen über praktische Erfahrungen und Kenntnisse der notwendigen Vorschriften und Gesetze in dieser heiklen Dienstleistung. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden werden alle internen und externen Faktoren erörtert.



„So identifizieren wir frühzeitig die zu erwartenden Bedrohungen und können effiziente Lösungsansätze erstellen“, erklärt Lutz Holland. Diese individuell zugeschnittenen Lösungen, sowohl im Wach- und Sicherheitsdienst als auch im Bereich der Zeitarbeit, erhalten Kunden neben den weiteren Standorten in Flensburg, Hannover und Berlin nun auch in Leibzig. Die erneute Expansion spricht für den Erfolg der SAFE Sicherheit & Service GmbH.



Foto: Geschäftsführer Lutz Holland freut sich, erneut eine Expansion bekannt geben zu können.

Veröffentlicht am: 24.07.2014