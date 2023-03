Kopf frei für das Wesentliche, der 4m-City-Walk

29.06.2015 | 17:30 Uhr | Planten und Blomen Hamburg, Eingang Rentzelstrasse



Planten und Blomen Hamburg, Eingang Rentzelstrasse (em) Klarheit, Kraft und Ruhe für Ihre alltäglichen Aufgabe



der Leben im Plus – City-Walk

mehr Mut, mehr Sein, mehr Sinn, mehr Leben

Tauchen Sie ein in die Schönheit und Ruhe mitten in der Stadt, gewinnen Sie Entspannung und kreative Ideen.



Sie sind leistungsstark, haben viel erreicht und sind doch nicht ganz zufrieden?

Ständig auf Leitung, unter Strom? Ständig in Bewegung und doch nicht wirklich am Ziel?



Und wieder klingelt das Handy, und wieder nur noch mal eben eine Frage beantworten, etwas im Netz recherchieren So sieht der Alltag aus und wird noch mit in den Feierabend genommen.



Wann schalten Sie mal ab? Was ist wirklich wichtig? Wo bleibt das Leben? Ist es nur noch wie in einem Hamsterrad? Wo habe ich noch klare Gedanken?



Eine Leichtigkeit will gelebt werden, nur wie? Bei den ganzen Anforderungen.



Sie wollen mehr Zeit, Stimmigkeit und authentischen Erfolg in Ihrem Leben, aber der Kopf ist gerade nicht frei, die aktuelle Arbeit und Alltag nehmen Sie zu sehr in Beschlag?



Kommen Sie mit auf den Leben im Plus City-Walk und gewinnen Sie spielerisch ihre Lösung.



Das Leben im Plus Konzept bringt Sie auf die richtige Spur, wenn Sie

neue Klarheit und Entspannung suchen,

eine bessere Lebensqualität erstreben,

mehr Zeit, Stimmigkeit, authentischen Erfolg wollen,

Sie aktuell eine Aufgabe zu klären haben.

Beim Leben im Plus City-Walk kommen Sie schnell zu sich und Ihrer Kreativität. Ent-stressen Ihren aktuellen Alltag.



Hier können Sie konkret in den 2 Stunden

einfach mal zur Ruhe kommen,

Ihre aktuelle Situation in kleiner Gruppe reflektieren,

einzelne konkrete Fragen im Einzelgespräch klären,

erste Schritte für Ihr persönliches Ziel entwickeln,

sich ein weiterbringendes Feedback einholen und

neue, unterstützende Kontakte knüpfen.



Sie werden begleitet von einer erfahrenen Coach/Therapeutin/Trainerin, unterstützt durch Anregungen, kleine Übungen und vertiefende Materialien, gestärkt durch eine ruhige Natur.



Das bringt Ihnen der Leben im Plus City-Walk:

Die effektive kleine Auszeit: Ruhe, Stärkung, Inspiration in frischer Luft, einen Ausstieg aus dem Hamsterrad, erste Antworten auf Ihre Fragen, Anregung zur Umsetzung

und neue Perspektiven

Für mehr Balance in Ihrem Leben mit Zufriedenheit und Erfolg mit Sinn...

Jede Veränderung beginnt mit Klarheit, kommen Sie mit meiner Begleitung in die Ruhe



Ich freue mich auf Sie.

Dagmar Thiel

Anmeldung 04063691606

post@4m-coaching







Veröffentlicht am: 12.05.2015